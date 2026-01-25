Киев отклонил ключевое требование России для завершения конфликта
СМИ: Киев отклонил требование России о выводе войск из Донбасса
На трехсторонней встрече в Абу-Даби украинская сторона отклонила требование России о выводе войск из Донбасса. Об этом сообщают украинские СМИ.
Согласно данным издания, в политической части переговоров не удалось достичь значимого прогресса. Однако делегации сделали важные шаги в обсуждении военных аспектов возможного урегулирования конфликта.
«Стороны обсуждали: возможное разведение сил; механизмы мониторинга прекращения боевых действий; создание центра контроля и координации режима тишины», — говорится в статье.Второй раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины по вопросам прекращения боевых действий завершился 24 января. Как сообщал источник ТАСС, на встрече также рассматривались темы «буферных зон» и различные механизмы контроля.