Киев отклонил ключевое требование России для завершения конфликта

25 января 2026, 05:30

СМИ: Киев отклонил требование России о выводе войск из Донбасса

Фото: iStock/Tomas Ragina

На трехсторонней встрече в Абу-Даби украинская сторона отклонила требование России о выводе войск из Донбасса. Об этом сообщают украинские СМИ.





Согласно данным издания, в политической части переговоров не удалось достичь значимого прогресса. Однако делегации сделали важные шаги в обсуждении военных аспектов возможного урегулирования конфликта.



«Стороны обсуждали: возможное разведение сил; механизмы мониторинга прекращения боевых действий; создание центра контроля и координации режима тишины», — говорится в статье.