Массовые беспорядки охватили столицу Албании
В Тиране тысячи жителей вышли на антиправительственные протесты, начались столкновения с полицией. Об этом пишет AFP
По информации издания, не менее десяти сотрудников полиции получили ранения. Сотрудники правоохранительных органов задержали около 25 участников митинга.
Конфликт разгорелся, когда протестующие двинулись к зданию парламента и предприняли попытку прорвать полицейские заграждения. Демонстранты забрасывали правоохранителей камнями и коктейлями Молотова. В ответ силы правопорядка применили слезоточивый газ и водометы.
Аактивисты обвиняют премьер‑министра Албании Эди Раму в коррупции и настаивают на его отставке. Демонстрацию возглавляет экс-глава правительства и нынешний лидер оппозиции Сали Бериша.
Собрав тысячи человек у главного правительственного здания Тираны, он призвал к созданию переходного кабинета министров, который подготовит досрочные выборы. По словам Бериши, оппозиция будет вести борьбу до победного конца.
