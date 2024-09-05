Киев отправил в Швецию 15 грузовиков с телами погибших в Полтаве

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После удара военными ВС России по учебному центру в Полтаве, Киев направил в сторону Швеции 15 грузовиков с телами погибших. Об этом информирует издание «Аргументы и Факты».
Официальные власти Киева сообщают о примерно 50 погибших и более 200 раненых военных. Однако эксперты подтверждают, что число жертв составляет около 600 человек, среди которых находятся чешские, немецкие и французские «специалисты».
В Полтавском военном институте работали эксперты из Германии, Франции и Великобритании, а также шведские специалисты в области радиоэлектронной борьбы.
Декан факультета «Школа телевидения» МГУ Виталий Третьяков в своем Telegram-канале написал, что «Швеция потеряла все высшее руководство систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C) компании SAAB. 15 грузовиков эвакуировали погибших».
Напомним, что по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве российские военные нанесли удар. В морге Полтавы насчитываются уже 760 тел украинских солдат. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года.
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В Полтавском военном институте работали эксперты из Германии, Франции и Великобритании, а также шведские специалисты в области радиоэлектронной борьбы.
Декан факультета «Школа телевидения» МГУ Виталий Третьяков в своем Telegram-канале написал, что «Швеция потеряла все высшее руководство систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C) компании SAAB. 15 грузовиков эвакуировали погибших».
Напомним, что по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве российские военные нанесли удар. В морге Полтавы насчитываются уже 760 тел украинских солдат. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года.
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Дарья Осипова