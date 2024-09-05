Российские военные поразили бункер с командным составом ВСУ

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Российские военные поразили бункер с командным составом Вооруженных сил Украины в Житомире. Об этом информирует Telegram-канал «Военное дело».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
По данным канала, ракетный удар унес жизни 25 командиров армии Украины и нескольких членов персонала подземного укрытия.
Ранее сообщалось, что по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве произошел удар. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года. В морге Полтавы насчитываются уже 760 тел украинских солдат, ликвидированных ударом ракетного комплекса «Искандер» по военному институту связи.
До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Российская Федерация уже одержала победу в специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным канала, ракетный удар унес жизни 25 командиров армии Украины и нескольких членов персонала подземного укрытия.
Ранее сообщалось, что по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве произошел удар. Британский журнал Times заявил, что атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года. В морге Полтавы насчитываются уже 760 тел украинских солдат, ликвидированных ударом ракетного комплекса «Искандер» по военному институту связи.
До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Российская Федерация уже одержала победу в специальной военной операции на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова