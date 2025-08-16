Киев оценил возможность переговоров до прекращения боевых действий

16 августа 2025, 19:07

Лещенко: Киев настаивает на прекращении огня до начала переговоров

Фото: istockphoto/Vadven

Украина отвергла предложенную США последовательность шагов по урегулированию конфликта и требует прекращения огня до начала переговоров, сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.