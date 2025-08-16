Киев оценил возможность переговоров до прекращения боевых действий
Украина отвергла предложенную США последовательность шагов по урегулированию конфликта и требует прекращения огня до начала переговоров, сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
Киев не согласился с американской позицией, пояснил советник. «Почему? Потому что, если мы ведем переговоры по прекращению огня, это создаёт большой риск шантажа для Украины», — заявил Лещенко украинским СМИ.
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости добиваться прочного мира на Украине, а не временного перемирия. Это заявление последовало после почти трёхчасовой встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на военной базе в Анкоридже (Аляска). По итогам переговоров Трамп отметил «значительный прогресс» в диалоге между странами и охарактеризовал встречу как «10 из 10».
Путин, в свою очередь, выразил уверенность, что достигнутые договорённости помогут приблизить урегулирование ситуации на Украине.
Читайте также: