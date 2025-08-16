Трамп назвал условие для быстрого достижения мира на Украине

16 августа 2025, 18:16

Трамп: быстро достичь мира на Украине поможет признание Донбасса российским

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил западным лидерам, что признание всего Донбасса за Россией могло бы ускорить достижение мирного соглашения, сообщает The New York Times.