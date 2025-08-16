Трамп назвал условие для быстрого достижения мира на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил западным лидерам, что признание всего Донбасса за Россией могло бы ускорить достижение мирного соглашения, сообщает The New York Times.
По данным двух европейских источников, Трамп полагает, что быстрое прекращение боевых действий возможно, если глава киевского режима согласится передать Москве те районы Донбасса, которые сейчас не контролируются украинскими военными. Аналогичную идею, по сведениям издания, он озвучил и Владимиру Зеленскому.
Европейские официальные лица положительно восприняли инициативу Трампа и вновь призвали к проведению трехсторонней встречи между лидерами США, Украины и России. При этом часть чиновников выразила опасение, что американский президент может пытаться давить на Киев в пользу территориальных уступок ради достижения мира.
Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели первую за семь лет полноценную встречу на военной базе Эльмендорф‑Ричардсон на Аляске. Саммит, по словам лидеров, дал «существенный прогресс», но соглашений не подписано; обсуждались прекращение конфликта на Украине, вопросы контроля над ядерным оружием и восстановление двусторонних контактов в экономике и сфере безопасности.
