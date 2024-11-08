Bolt: на Украине мобилизована половина сотрудничающих с сервисом таксистов

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Половину сотрудничающих с крупнейшим на Украине сервисом Bolt таксистов мобилизовали, рассказал украинской «Экономической правде» представитель компании Сергей Павлик.
«Общаясь с автопарками, мы понимаем, что очень распространена ситуация, когда, например, автопарк находит водителя, водитель работает две-три недели, и после этого водитель выходит из автопарка, потому что его мобилизовали... Мы оцениваем, и автопарки оценивают, что где-то не меньше 50% водителей, которые были в автопарке, мобилизованы. Это за последний год», — пояснил собеседник журналистам.
Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается. При этом украинский премьер Денис Шмыгаль накануне говорил о том, что в стране действует принцип «воюй или работай».
Таким образом, по словам Шмыгаля, 98% повесток разослано неработающим и не платящим налоги украинцам. Работающим отправлено только 2% повесток, указывал премьер-министр.
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