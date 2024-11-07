Аналитик объяснил, как могут развиваться события в Курской области

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Для боевиков ВСУ в Курской области есть два варианта — плен или уничтожение на месте, считает в беседе с РИА Новости военный аналитик Ян Гагин.
«…У нас нет задачи выдавливать противника с нашей территории, у нас задача уничтожить противника на нашей земле», — прокомментировал он.Гагин добавил, что украинская армия уже не в состоянии собрать такой кулак, который у нее был при нападении на Курщину.
«Поэтому фронт уже сыпется, и, собственно говоря, участь ВСУ и участь всего фронта уже понятна», — резюмировал собеседник агентства.
Нападение на Курскую область произошло ранним утром, 6 августа. Бои в регионе продолжаются.
Ранее сообщалось, по какому принципу происходит мобилизация на Украине.
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Никита Кротов