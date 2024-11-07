Украинские власти объяснили принцип мобилизации в стране

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Мобилизация на Украине работает по принципу «воюй или работай», заявил республиканский премьер Денис Шмыгаль в рамках Киевского международного экономического форума. По его словам, сегодня 98% повесток получают не платящие налогов и те, кто официально не трудоустроен.
«Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено людям, которые работают», — сказал Шмыгаль.Принцип «воюй или работай» предложил ввести Владимир Зеленский в рамках последнего предновогоднего обращения.
В конце февраля 2022 года на Украине ввели военное положение. Мобилизация в стране периодически ужесточается. Известны случаи, когда людей хватали сотрудники военкоматов прямо посреди рабочего дня. Один из них произошел в Ивано-Франковской области в конце августа, когда взяли водителя междугороднего автобуса во время рейса.
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