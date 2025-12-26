В РПЦ связали злобную речь Зеленского на Рождество с глубокими психическими проблемами
Священник Береговой рассказал о каре для Зеленского за пожелание смерти на Рождество
Пожелание смерти, которое Владимир Зеленский «добавил» в рождественское обращение к украинцам, подтверждает наличие у него о глубоких духовных и психических проблемах. Такое мнение выразил в беседе с Life.ru руководитель Отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой.
Напомним: во время своего праздничного обращения Зеленский сказал, что украинцев объединяет общая мечта — «чтоб он сдох». Конкретного адресата этих слов глава киевского режима называть не стал.
По словам священнослужителя, сердце Зеленского переполнено злобой, которая находит выход в грубых публичных заявлениях.
«Особая форма бешенства»: Зеленскому поставили диагноз после его рождественской речи
Береговой подчеркнул, что желать кому-либо смерти недопустимо в любой день года. Если такие негативные слова «рвутся» из человека — это говорит о не самых хороших вещах. Ненависть в первую очередь разрушает того, кто её испытывает, лишая человека душевного покоя.
«Ни в какой из дней года не стоит ни о ком говорить и думать плохо. (...) Рай Зеленскому только сниться будет. Только после его смерти уже можно что-то говорить определённо», — объяснил Береговой изданию Life.ru.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рождественское обращение Зеленского. С его точки зрения, глава киевского режима во время выступления не выглядел как адекватный человек.