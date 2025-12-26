ВСУ начали расследование из-за сведений о потере командного пункта с ноутбуками и оперативными картами
В ВСУ начали проверку сведений о потере командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе
Вооружённые силы Украины начали служебное расследование после появления данных о захвате российскими войсками их командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Об пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя Сил обороны юга ВСУ Владислава Волошина.
По его словам, компетентные органы проводят детальную проверку всех обстоятельств. Если факт потери контроля над пунктом подтвердится, правоохранители откроют уголовное дело.
«Также по результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к упомянутым событиям», — подчеркнул Волошин.
Согласно материалу, ранее в Telegram-каналась появилось видео, которое указывало на захват командного пункта ВСУ. Примечательно, что украинцы оставили в нем ноутбуки, телефоны и оперативные карты.
Расследование связано с информацией о том, что батальон 106-й бригады ВСУ оставил позиции, не уничтожив потенциально важные материалы.
25 декабря российские силовики раскрыли, что одна из бригад ВСУ дезертировала почти в полном составе. Отмечалось, в этом виновато украинское командование — оно продолжает «плодить нежизнеспособные организмы».