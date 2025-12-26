ВСУ начали расследование из-за сведений о потере командного пункта с ноутбуками и оперативными картами

26 декабря 2025, 06:03

В ВСУ начали проверку сведений о потере командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе

Фото: iStock/Nastco

Вооружённые силы Украины начали служебное расследование после появления данных о захвате российскими войсками их командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Об пишет ТАСС со ссылкой на слова представителя Сил обороны юга ВСУ Владислава Волошина.





По его словам, компетентные органы проводят детальную проверку всех обстоятельств. Если факт потери контроля над пунктом подтвердится, правоохранители откроют уголовное дело.





«Также по результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к упомянутым событиям», — подчеркнул Волошин.