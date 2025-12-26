Ночью БПЛА ВСУ попытались совершить налет на северную часть Ростовской области

26 декабря 2025, 06:03

Слюсарь: Ночью ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ по северу Ростовской области

Фото: iStock/e-crow

Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на северные районы Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.





Он отметил, что в настоящий момент информация о последствиях на земле уточняется. Предварительно, среди людей пострадавших нет.





«БПЛА уничтожены и подавлены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах», — написал Слюсарь.