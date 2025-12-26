Ночью БПЛА ВСУ попытались совершить налет на северную часть Ростовской области
Слюсарь: Ночью ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ по северу Ростовской области
Силы противовоздушной обороны отразили ночную атаку беспилотников на северные районы Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в настоящий момент информация о последствиях на земле уточняется. Предварительно, среди людей пострадавших нет.
«БПЛА уничтожены и подавлены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах», — написал Слюсарь.Напомним, что в ночь с 25 на 26 декабря подразделения противовоздушной обороны РФ также отражали атаку украинских дронов в Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что ВСУ начали служебное расследование после появления данных о захвате российскими войсками их командного пункта в Гуляйполе Запорожской области. Примечательно, что украинцы оставили в пункте ноутбуки, телефоны и оперативные карты с потенциально важными материалами.