«Киев поймёт шелест листвы»: В Госдуме жёстко ответили на атаку ВСУ по Джанкою

06 мая 2026, 15:34

Депутат Колесник допустил применение ракеты «Орешник» после удара ВСУ по Джанкою

Фото: Istock/Aterrassi

Депутат Госдумы Андрей Колесник допустил применение баллистической ракеты «Орешник» в ответ на удар ВСУ по Джанкою.





В беседе с NEWS.ru политик заявил, что Владимир Зеленский, вероятно, осознаёт серьёзность последствий только после жёсткой реакции.



При этом Колесник назвал атаку на Джанкой ещё одним подтверждением тому, что Зеленскому нельзя верить.

«Украину предупредили: если перемирие на 9 Мая, объявленное Россией, нарушится, то будет нанесён удар по центру Киева. Народ уже требует [возмездия]. Сколько можно терпеть атаки украинских войск на мирное население? Российское военное руководство готово ответить. Зеленский слишком заврался. Я не исключаю, что он поймёт только шелест листвы орешника», — подчеркнул депутат.