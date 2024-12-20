Киев понес жесткое наказание за удары ракетами ATACMS по Ростовской области

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Киев понес жесткое наказание за удары западными дальнобойными ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. 20 декабря Россия предприняла массированную ракетную атаку по целям в украинской столице.
По данным Минобороны РФ, 18 декабря ВСУ нанесли удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для этого они использовали шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты «Storm Shadow».
Позже пророссийский подпольщик Сергей Лебедев заявил, что по предварительным данным, высокопоставленные сотрудники ВСУ и украинских спецслужб погибли при российском ударе по управлению СБУ в Киеве утром 20 декабря. Он добавил, что ВС РФ нанесли удар по наводке украинских военных, которые работают на Россию.
Также под удар попало киевское конструкторское бюро «Луч», где происходит проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», а также крылатых ракет РСЗО «Ольха». Добавляется, что удар также пришелся по позиции ЗРК «Patriot».
По данным оборонного ведомства России, все назначенные объекты были поражены.
Утром 20 декабря по всей территории Украины действовало предупреждение о ракетной опасности. Серия взрывов прогремела в Киеве. Местные жители сообщали о сильных пожарах по всему городу.
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ВС РФ нанесли по Украине массированный ракетный удар
«В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ», — заявили в Минобороны РФ.
Позже пророссийский подпольщик Сергей Лебедев заявил, что по предварительным данным, высокопоставленные сотрудники ВСУ и украинских спецслужб погибли при российском ударе по управлению СБУ в Киеве утром 20 декабря. Он добавил, что ВС РФ нанесли удар по наводке украинских военных, которые работают на Россию.
Также под удар попало киевское конструкторское бюро «Луч», где происходит проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», а также крылатых ракет РСЗО «Ольха». Добавляется, что удар также пришелся по позиции ЗРК «Patriot».
По данным оборонного ведомства России, все назначенные объекты были поражены.
Утром 20 декабря по всей территории Украины действовало предупреждение о ракетной опасности. Серия взрывов прогремела в Киеве. Местные жители сообщали о сильных пожарах по всему городу.
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ВС РФ нанесли по Украине массированный ракетный удар
Элина Позднякова