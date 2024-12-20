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ВС РФ нанесли по Украине массированный ракетный удар

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Армия России наносит по Украине массированный ракетный удар, который в Сети назвали ответом за убийство
По данным издания, целями для атаки стали объекты энергетики и центры принятия решений. Предварительно, атаковали гиперзвуковыми ракетами. Было нанесено не менее пяти ударов.

Также сообщается о поражении целей на территории Черкасской области. Воздушная тревога звучит по всей Украине.



В Сети назвали утреннюю атаку ударом возмездия за убийство генерал-лейтенанта Кириллова.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремело не менее четырех мощных взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что пожары горят во многих районах города, а в Голосеевском повреждена тепломагистраль.

Украинское издание «Страна» пишет, что после обстрела горят склады в Бориспольском районе Киевской области.

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Над российским регионом сбили ракету ВСУ
ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью
20 декабря 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Sner

Бойцы ВС РФ уничтожили над Курской областью ракету Вооруженных сил Украины, сообщили в пятницу в правительстве Курской области.
«Утром украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — указано в сообщении в Telegram-канале.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.

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The Times: британские военные могут стать мишенями в случае появления на Украине
20 декабря 2024, 10:13

Фото: iStock/ikholwadia

Британские военные могут стать мишенями для российских войск, в случае их появления на территории Украины. Об этом пишет газета The Times.
Издание отмечает, что, чем ближе к фронту, тем эффективнее обучение. Однако подчёркивает, что ВС РФ будут преследовать любую помощью Запада внутри Украины.

Журналисты напомнили, что Великобритания ещё с прошлого года обсуждает возможность отправки своих бойцов на Украину. Однако в настоящее время консенсуса по этому вопросу добиться не удалось.

Ранее газета The New York Times писала, что избранный президент США Дональд Трамп выступил с предложением создать буферную зону на Украине, которая будет патрулироваться 40 тысячами европейских военных. При этом эксперты уверены, что таким образом Трамп не предлагает перейти к реальным действиям, а лишь устраивает «политический театр».

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Украинская ПВО обстреляла Киев, пожары горят по всему городу
Украинские власти признали, что работа ПВО привела к повреждению склада в Киеве
20 декабря 2024, 10:10

Фото: iStock/O_Lypa

Власти Украины признали факт неудачной работы систем противовоздушной обороны, которая привела к повреждению складского помещения в Киеве. Такое сообщение появилось в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.
«Зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы. Предварительно, незначительные повреждения получил фасад складского помещения», — приводит слова начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко администрация.

Ранее стало известно, что в Киеве прогремело не менее четырех мощных взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожары горят во многих районах города, а в Голосеевском повреждена тепломагистраль.

Украинское издание «Страна» пишет, что после обстрела горят склады в Бориспольском районе Киевской области.

Предполагается, что атака велась гиперзвуковыми ракетами. По данным SHOT, было нанесено минимум пять ударов. Предварительно, атакованы были объекты энергетики и центры принятия решений.

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Жительница Курской области рассказала, как её район страдает от атак ВСУ
Жительница Большесолдатского района: ВСУ разрушили дома и всю инфраструктуру
20 декабря 2024, 10:03

Фото: iStock/specnaz-s

Жительница Большесолдатского района Курской области Татьяна Зиборова рассказала, что беспилотники ВСУ разрушили и продолжают разрушать жилые дома, инфраструктуру района, есть и погибшие.
«<…> Есть погибшие, есть раненые. Есть те, кто потерял машину. Знакомый недавно... попал дрон, сейчас в больнице лежит. Также дома до сих пор дроны бомбят», — сообщила Зиборова РИА Новости.
Она отметила, что жить в районе опасно несмотря на то, что бойцы ВСУ территорию не захватывали, вся инфраструктура разрушена.

«Вот сейчас дом стоит, неизвестно, что будет до завтрашнего дня. Вот знакомые звонят — тот дом сгорел, тот дом разбомбили. И это каждый день происходит — всё больше и больше", — рассказала собеседница агентства.
Татьяна Зиборова задала вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, которую провели 19 декабря, о том, получат ли жители Большесолдатского района сертификаты на жильё и будут ли восстанавливать пострадавшие районы Курской области.

Российский лидер заверил, что российские бойцы точно выбьют Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории области, а жителям региона будут выдаваться жилищные сертификаты.

Она уточнила, что сама лично не обращалась к местным властям, потому что её дом ещё относительно целый.

Сейчас женщина пребывает в пункте временного размещения в Курске. По словам Зиборовой, она хочет остаться жить в Большесолдатском районе, даже если получит сертификат.

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#курская область
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В лесах под Кременной отмечается активизация ДРГ ВСУ
Марочко: В кременских лесах активизировались украинские ДРГ
20 декабря 2024, 09:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В кременских лесах активизировались украинские диверсионные группы. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За последнее время в лесном массиве юго-западнее населенного пункта Кременная противник начал активно применять диверсионно-разведывательные группы, численностью 7-15 человек», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что боевики неплохо подготовлены и ведут слаженные действия с подразделениями, находящимися в тылу. Кроме того, украинские солдаты имеют качественную экипировку, современные средства связи и разведки.

Содержимое одного из ликвидированных боевиков указывает на то, что диверсанты могут работать в автономном режиме порядка пяти дней.

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#всу
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WP: ЕС не хочет вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО
20 декабря 2024, 09:34

Фото: istockphoto/artJazz

Европейские союзники всерьёз обсуждают возможную отправку на Украину военных контингентов в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Но не под флагом НАТО.
Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Как отмечается в публикации, объединение миротворческих сил под флагом Североатлантического альянса потребовало бы согласия всех членов блока и стало бы неприемлемым вариантом для России. Авторы статьи отмечают, что переговоры на данную тему носят самый предварительный характер, так как прекращение огня сейчас кажется очень отдалённой перспективой.

Такую идею выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. Она вызвала интерес Великобритании, а также стран Скандинавии и Прибалтики. Некоторые европейские лидеры рассматривают возможность размещения войск на Украине как вариант гарантий её безопасности до тех пор, пока не станут ясными перспективы страны по вступлению в НАТО, отмечают авторы материала.

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Массированная ракетная атака на Киев: взрывы в украинской столице, что известно
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве
20 декабря 2024, 09:04

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Киеве прогремело не менее четырех мощных взрывов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.
«Один очень мощный взрыв был на земле, еще три мощных последовали за ним, возможно, от работы ПВО; в центре, в стороне железнодорожного вокзала, наблюдается очень яркое зарево», — рассказал собеседник агентства.

Другой очевидец рассказал, что в городе звучит воздушная тревога, на фоне которой гремят сильные взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожары горят во многих районах города, а в Голосеевском повреждена тепломагистраль.

«Обломки упали в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Есть возгорания. Также повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Украинское издание «Страна» пишет, что после обстрела горят склады в Бориспольском районе Киевской области.

Предполагается, что атака велась гиперзвуковыми ракетами. По данным SHOT, было нанесено минимум пять ударов. Предварительно, атакованы были объекты энергетики и центры принятия решений.

Воздушная тревога звучит по всей Украине. Также известно об ударах по целям на территории Черкасской области.

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Боец ВС РФ сорвал наступление ВСУ с помощью дрона
МО РФ: рядовой Третьяков сорвал наступление ВСУ с помощью дрона
20 декабря 2024, 08:47

Фото: iStock/vadimrysev

Рядовой Дмитрий Третьяков сорвал наступление ВСУ в зоне СВО с помощью разведывательного беспилотника. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
Третьяков вместе с сослуживцами охранял позиции рядом с населенным пунктом. В какой-то момент он увидел вражеский беспилотник, который корректировал огонь артиллерии ВСУ по подразделениям ВС РФ.

«Подняв в воздух свой дрон-разведчик, Дмитрий Третьяков обнаружил позицию артиллерии противника, с которой велся огонь по подразделениям российских войск и по средствам радиосвязи передал координаты командованию», — говорится в сообщении ведомства.

После передачи соответствующих координат российские артиллеристы уничтожили вражеское оружие и лишили подразделения противника поддержки артиллерии, а российские позиции остались не раскрытыми.

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#вс рф
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Контратака ВСУ в Курской области, прорыв под Донецком, штурмы в Торецке: последние новости СВО
20 декабря 2024, 08:10

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские войска освободили населенный пункт Зеленовка на Кураховском направлении. Накануне части ВС РФ приблизились к населенному пункту Улаклы, находясь всего в километре от него, и установили плотный огневой контроль над трассой, ведущей в Запорожье. О ситуации на других участках фронта на 20 декабря расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области ВС РФ продолжают продвигаться на территории поселка Кругленькое и добиваются успехов в Черкасской Конопельке. Для уничтожения вражеской техники активно применяются новейшие БПЛА-камикадзе с автопилотом. По информации телеграм-канала «Два майора», группировка войск «Север» ведет интенсивные бои по всей линии фронта. ВСУ, накапливая резервы, провели четыре контратаки как ночью, так и днем, используя натовскую бронетехнику и РСЗО «Хаймарс», но не достигли успеха. Удары авиации ВКС и расчётов РСЗО «Торнадо-С» нанесли поражение местам сосредоточения украинских сил в районах населенных пунктов Свердликово, Мартыновка и Беловоды.

По данным аналитического ресурса Lostarmour, противник понес более 300 единиц потерь среди техники в ходе боевых действий в Курской области.

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Донецкое направление


Вооруженные силы России обходят Покровск с юго-западной стороны, что заставляет украинские силы отступать в город. Завершается штурм Даченского, российские войска продолжают наступление на Песчаное и Нововасильевку. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» сообщает, что ситуация для ВСУ на Покровском направлении остается крайне сложной, что признают и аналитики из Киева.

Российские силы продвинулись вдоль железной дороги восточнее Шевченко на глубину до 500 метров, севернее Шевченко в сторону Песчаного — до 800 метров, а также севернее Новотроицкого на участке шириной до 1,7 км и севернее Новооленовки вдоль лесополос на участке до 2,2 км. Бои продолжаются в районах Песчаного, Новооленовки, Украинки, Славянки и Петропавловки. В течение суток российские войска продвинулись под Покровском и вошли в село Песчаное, откуда ранее проводились контратаки со стороны ВСУ.


Кураховское направление


ВС РФ успешно освободили село Зеленовка. Военкор Котенок сообщает, что в Курахово украинские силы окончательно вытеснены из жилой застройки, больницы и городского парка. Их присутствие сохраняется в основном на территории ТЭС и в промзоне.

На юге, в районе Янтарного и по правому берегу реки Сухие Ялы, западнее Успеновки, противник ведет арьергардные бои. Западнее российские штурмовые подразделения подошли к окраине Улаклы, что создает риск скорого установления физического контроля российских войск над единственной оставшейся дорогой снабжения Курахово.

Противник, оказавшийся в условиях оперативного окружения в Курахово и окрестных районах, начал частичный отход и маневрирование своих сил с целью создания оборонительных позиций на западе
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Херсонское направление


На Херсонском направлении в районе Очакова зафиксированы тренировки украинских войск по высадке десанта с моторных лодок. Подпольные источники указывают на возможную подготовку к операции или провокации с целью высадки на российскую территорию, вероятной целью которой может стать Кинбурнская коса.

Тем временем в Херсоне продолжается минирование мостов и зданий. За последние сутки ВСУ нанесли 44 артиллерийских удара по населённым пунктам на левом берегу Днепра. В результате обстрелов пострадали Алёшки, где ранен мирный житель, и Новая Каховка, где погиб один человек. Под ударом оказались местный рынок, автосервис и автозаправочная станция.
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Торецкое направление


В Торецке за последние сутки не произошло значительных изменений. Российские войска укрепляются в северной части города, продолжая артиллерийскую подготовку штурма шахты «Торецкая» и зачистку подконтрольной территории. Бои продолжаются в Леонидовке и Щербиновке.


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