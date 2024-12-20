ВС РФ нанесли по Украине массированный ракетный удар

Российские войска освободили населенный пункт Зеленовка на Кураховском направлении. Накануне части ВС РФ приблизились к населенному пункту Улаклы, находясь всего в километре от него, и установили плотный огневой контроль над трассой, ведущей в Запорожье. О ситуации на других участках фронта на 20 декабря расскажет «Радио 1».