ВС РФ нанесли по Украине массированный ракетный удар

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Армия России наносит по Украине массированный ракетный удар, который в Сети назвали ответом за убийство
По данным издания, целями для атаки стали объекты энергетики и центры принятия решений. Предварительно, атаковали гиперзвуковыми ракетами. Было нанесено не менее пяти ударов.
Также сообщается о поражении целей на территории Черкасской области. Воздушная тревога звучит по всей Украине.
В Сети назвали утреннюю атаку ударом возмездия за убийство генерал-лейтенанта Кириллова.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремело не менее четырех мощных взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что пожары горят во многих районах города, а в Голосеевском повреждена тепломагистраль.
Украинское издание «Страна» пишет, что после обстрела горят склады в Бориспольском районе Киевской области.
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Также сообщается о поражении целей на территории Черкасской области. Воздушная тревога звучит по всей Украине.
В Сети назвали утреннюю атаку ударом возмездия за убийство генерал-лейтенанта Кириллова.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремело не менее четырех мощных взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что пожары горят во многих районах города, а в Голосеевском повреждена тепломагистраль.
Украинское издание «Страна» пишет, что после обстрела горят склады в Бориспольском районе Киевской области.
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Элина Позднякова