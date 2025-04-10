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Содержание украинской армии в Курской области обошлось киевским властям и их западным партнерам в 2,4 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости на основе данных из открытых источников и группировки войск «Север».
В группировке отметили, что Киев содержал группировку ВСУ численностью в 60 тысяч человек на протяжении восьми месяцев. При этом в Минобороны РФ называли другие цифры. Ведомство посчитало, что только убитыми и ранеными Украина потеряла в Курской области свыше 70 тысяч солдат. К тому же ВСУ лишились техники НАТО на 2,7 миллиарда долларов.
По подсчетам агентства, содержание украинских солдат стоило Киеву 2,4 миллиарда. В эту сумму входит денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы. Ежемесячно на одного солдата ВСУ тратилось порядка 5 тысяч долларов.
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По подсчетам агентства, содержание украинских солдат стоило Киеву 2,4 миллиарда. В эту сумму входит денежное довольствие, питание, вещевое имущество и прочие расходы. Ежемесячно на одного солдата ВСУ тратилось порядка 5 тысяч долларов.
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Иван Мусатов