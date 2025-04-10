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Российские военные эвакуируют тела погибших украинцев в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Киевский режим даже не пытался эвакуировать тела уничтоженных вэсэушников. Более того, многие украинские военнослужащие скончались от полученных ранений, брошенные "побратимами". В настоящее время российские военнослужащие занимаются в том числе эвакуацией тел украинских солдат», — сообщает агентство.
В силовых структурах отметили, что счет погибших бойцов ВСУ, тела которых эвакуируют солдаты ВС РФ, исчисляется десятками тысяч. На данный момент российской армии осталось освободить в Курской области населенные пункты Олешня и Горналь.
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Иван Мусатов