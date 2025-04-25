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Российские войска достигли успехов на Торецком и Покровском направлениях, продвинувшись в районе Тарасовки и Старой Николаевки, а также освободив Богдановку. Кроме того, они нанесли массированные удары по военной инфраструктуре Украины. Российская ПВО успешно отразила атаку 87 украинских беспилотников над восемью регионами, включая Крым и Московскую область. На других направлениях, таких как Херсонское, Запорожское и Часовярское, продолжаются интенсивные бои с использованием артиллерии, дронов и авиации. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Российские вооружённые силы продолжают операцию по вытеснению украинских формирований с территории Курской области, демонстрируя высокий уровень профессионализма. Основной очаг боевых действий сосредоточен в селе Горналь и прилегающих лесных массивах, где штурмовые группы группировки войск «Север» ведут наступление, предотвращая попытки ВСУ провести ротации и контратаки.
Херсонское направлениеНа Херсонском направлении продолжаются ожесточённые боевые действия. ВС РФ активно работают над уничтожением огневых позиций и военной инфраструктуры ВСУ на правом берегу Днепра. По информации Минобороны РФ, артиллерия и авиация наносят прицельные удары по позициям противника, стараясь минимизировать риски для гражданских объектов.
В ответ ВСУ за прошедшие сутки 36 раз обстреляли сёла на левом берегу Днепра, контролируемом российскими силами. Жертв и разрушений не зафиксировано. Местные жители сообщают о постоянном гуле артиллерии, однако ситуация в населённых пунктах остаётся под контролем.
Запорожское направлениеНа Запорожском участке фронта наблюдается относительно стабильная обстановка с элементами позиционных боёв. Линия фронта от Каменского до Щербаков остаётся зоной активного противостояния. В небе фиксируется высокая активность беспилотников обеих сторон, что делает этот участок одним из самых технологически насыщенных.
Российские войска достигли значительного успеха: разведка выявила и уничтожила точку запуска дальних беспилотников ВСУ, а также склад с боеприпасами для них. Это позволило временно снизить угрозу атак дронов на тыловые территории.
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Торецкое направлениеНа Торецком участке российские войска демонстрируют значительные достижения. На западном фланге ВС РФ удалось расширить контроль в районе Тарасовки, а штурмовые группы достигли окраин Старой Николаевки. Видеозаписи с фронта показывают, как операторы российских дронов эффективно контролируют дорогу, соединяющую Старую Николаевку с Константиновкой, что частично изолировало гарнизон ВСУ, отрезав его от основных сил.
Кроме того, российские войска продвинулись из Сухой Балки в сторону Романовки и вошли в Петровку с западного направления. На севере Торецка продолжаются интенсивные бои за контроль над Дачным, где российские силы укрепились северо-восточнее посёлка.
Часовоярское направлениеНа Часовярском направлении сохраняется стабильная ситуация. Позиционные бои продолжаются без значительных изменений линии фронта, обе стороны активно используют артиллерию и дроны, однако прорывов не наблюдается.
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Северское направлениеСитуация на Северском направлении аналогична: бои сосредоточены у западного склона горы Белой и восточнее Григоровки. Здесь российские силы сохраняют инициативу, но продвижение затруднено из-за плотной обороны противника.
Краснолиманское направление
Участок остаётся одним из самых активных. В районе Нового идут ожесточённые бои, где российские войска пытаются прорвать укрепления ВСУ. На окраинах Редкодуба фиксируются столкновения, а штурмовые группы ВС РФ движутся в сторону Липового и Зелёной Долины.
Купянское направлениеНа Купянском направлении наблюдается относительное затишье. Позиционные бои продолжаются в районе Каменки и Кондрашовки, но масштабных наступательных операций не проводится. Аналитики предполагают, что ВС РФ готовят перегруппировку для расширения заоскольского плацдарма, что может привести к новым ударам в ближайшие дни.
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