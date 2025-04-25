Штурм Горналя, вытеснение ВСУ из Курской области, позиционные бои в Часов Яре: последние новости СВО

Российские войска достигли успехов на Торецком и Покровском направлениях, продвинувшись в районе Тарасовки и Старой Николаевки, а также освободив Богдановку. Кроме того, они нанесли массированные удары по военной инфраструктуре Украины. Российская ПВО успешно отразила атаку 87 украинских беспилотников над восемью регионами, включая Крым и Московскую область. На других направлениях, таких как Херсонское, Запорожское и Часовярское, продолжаются интенсивные бои с использованием артиллерии, дронов и авиации. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».