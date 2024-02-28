В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов

Американец Джейсон Фриман, принимавший участие в боях на стороне ВСУ, заявил, что основной проблемой украинской армии явдяются ее командиры. Об этом он рассказал в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.