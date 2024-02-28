В Херсонской области уничтожили группу украинских диверсантов

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В Херсонской области ликвидировали группу украинских диверсантов, пытавшихся высадиться на Тендровской косе, об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко в интервью для «РИА Новости».
«Украинские диверсанты были уничтожены при попытке высадиться на Тендровской косе, Голопристанского района. Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», — рассказал Василенко.
Отмечается, что Тендеровская коса располагается вблизи северо-западного побережья Черного моря.
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