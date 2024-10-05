Киев прокомментировал идею уступить РФ освобожденные территории для мирного договора

В Офисе президента Украины назвали бредом идею уступить часть территории в пользу России в обмен на членство в НАТО. Высказывание киевских властей в ответ на публикацию британского издания The Financial Times опубликовала «Страна.ua».
«Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны», — цитируют аппарат президента журналисты.
Также в Киеве заявили, что Украина «не торгует суверенитетом и территориями».
5 октября обозреватели британского издания The Financial Times со ссылкой на собственные источники заявили, что Украине, по примеру Германии, придется уступить освобожденные Россией территории в обмен на гарантии НАТО. Это условие, по мнению британцев, ляжет в основу мирного договора.
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