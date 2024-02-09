Россия отреагировала на высказывания Украины о пленных на борту Ил-76

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин обвинил украинского чиновника Алексея Данилова в циничности после того, как тот заявил об отсутствии пленных на борту разбившегося под Белгородом Ил-76, об этом пишет «Лента.ру».
Сенатор подчеркнул, что все данные, представленные российскими властями, документально подтверждены, и призвал к ответу тех, кто стоял за направлением ракет из-за рубежа.
Несмотря на украинское утверждение, что на борту не было пленных солдат Вооруженных Сил Украины (ВСУ), министерство обороны России заявило о 65 украинских военнослужащих на борту, ни один из которых не выжил.
Президент Украины Владимир Зеленский уже потребовал провести международное расследование.
Читайте также:
TMZ: Алек Болдуин заявил о своей невиновности по делу об убийстве оператора
В Домодедове Воробьёв навестил семью, где все сыновья участвуют в СВО
Медведев: Если страны НАТО отдадут свои аэродромы ВСУ, то станут целью для ВС РФ
«Данилов известен своими циничными заявлениями и разного рода не очень умными комментариями. Все, о чем мы доложили публично, документально подтверждено. То, о чем рассуждает Данилов — трудно сказать, в каком состоянии он это делает. (...) Ответить должны те, кто направлял ракеты и давал команды из-за рубежа — это все остается в силе. На нашу позицию это никак не повлияет», — поделился мнением сенатор.
Президент Украины Владимир Зеленский уже потребовал провести международное расследование.
Читайте также:
TMZ: Алек Болдуин заявил о своей невиновности по делу об убийстве оператора
В Домодедове Воробьёв навестил семью, где все сыновья участвуют в СВО
Медведев: Если страны НАТО отдадут свои аэродромы ВСУ, то станут целью для ВС РФ
Маруняк Сергей Дмитриевич