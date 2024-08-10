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«Люди идут неподготовленные»: пленный боец ВСУ рассказал о беспределе в ходе призыва

МО: пленный боец ВСУ рассказал, как попал в российский плен
10 августа 2024, 16:01
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Боец 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Пашкин рассказал, как попал в российский плен. Видеозапись опубликовала пресс-служба Минобороны России.
Он призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы завершить конфликт. Он подчеркнул, что киевские власти сейчас занимаются «отмыванием денег или продажей Украины Западу».

История Пашкина мало чем отличается от того, что рассказывают другие украинские военнослужащие. К нему домой приехали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) и вручили повестку. На следующий день его уже вызвали в военкомат.



Солдат рассказал, что на фронт отправляют совершенно неподготовленных людей, каким был и он. Будущие военные даже не проходят курс молодого бойца.

Когда мобилизованных привезли из Черкасс, они двое суток пробыли в посадке, после чего семерых бойцов, включая Пашкина, подняли ночью и приказали им окопаться. После началась пятиминутная перестрелка с российскими бойцами, численность которых была гораздо больше. Когда им предложили сдаться, украинские военные сразу же бросили оружие.

Пашкин отметил, что командование прекрасно знало о численном преобладании ВС РФ, поэтому отправка бойцов на поле боя, по его словам, является геноцидом.

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Росгвардия участвует в ликвидации диверсантов в регионах с режимом КТО
Росгвардия выполняет задачи в зоне действия режима КТО
10 августа 2024, 15:25

Фото: iStock/???? ??????

Подразделения Росгвардии выполняют задачи в зоне действия режима контртеррористической операции (КТО). Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что сотрудники Росгвардии работают в Курской, Брянской и Белгородской областях. Они выполняют задачи по поиску и ликвидации диверсионно-разведывательных групп Украины, усилению контроля за оборотом оружия, защите важных объектов и охране правопорядка, а также принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности мирного населения.

В пресс-службе также добавили, что режим КТО был объявлен Национальным антитеррористическим комитетом, в обеспечении которого также участвуют сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД РФ и других структур.

Напомним, что режим КТО вводится на территории для защиты населения от угроз терактов. Он усиливает полномочия региональных властей, а также вводит ряд запретов и ограничений. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Радио 1».

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ВС РФ ударом «Искандера» ликвидировали командный состав подразделения ВСУ
«Искандер-М» ликвидировал командный состав 22-й бригады ВСУ в Курской области
10 августа 2024, 14:20

Фото: iStock/aapsky

Российские военные ударили «Искандером» по приграничью Курской области, ликвидировав 15 человек командного состава подразделения 22-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по ранее разведанному месту, в котором находился командный пункт подразделения ВСУ.

Ударом были ликвидированы 15 военнослужащих из командного состава подразделения украинской армии.

Ранее военкор Коц объяснил тактику ВСУ в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#курская область
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В МО РФ раскрыли потери ВСУ под Курском
Минобороны: боевики ВСУ за время действий под Курском потеряли до 1120 человек
10 августа 2024, 14:08

Фото: istockphoto/vladj55

До 1120 человек потеряли боевики ВСУ за все время атаки на Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что бои продолжаются.
«Всeго за врeмя боeвых дeйствий на курскoм нaправлении прoтивник пoтерял дo 1 120 вoеннослужащих и 140 eдиниц бронeтехники…» — доложили в Минобороны.

Боевики ВСУ попытались вторгнуться на российскую территорию 6 августа. В район боев отправляли дополнительные силы ВС РФ. Ранее сообщалось, что российская армия зачистила от врага населенный пункт Мартыновка. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал ситуацию достаточно серьезной.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года.

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#украина
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#курская область
#сво
#вс рф
#минобороны рф
#новости
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«Обозначают присутствие»: военкор Коц объяснил тактику ВСУ в Курской области
Военкор Коц рассказал о манёвренных действиях ВСУ в Курской области
10 августа 2024, 13:57

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВСУ отказались от боевых действий в Судже и Коренево в Курской области и перешли к манёвренным действием, в ходе которых пытаются обойти позиции ВС РФ с флангов. Об этом заявил военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что те события, которые сейчас выдают за окружение Суджи и взятие Мартыновки, являются на самом деле действиями малых манёвренных групп. Они всеми силами пытаются обозначить своё присутствие, но не в бою, а просто выскакивая на дороги, ведущие к населённым пунктам.

Также репортёр подчеркнул, что ВСУ стреляют из системы залпового огня HIMARS производства США, поэтому над регионом постоянно работают российские системы ПВО.

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#пво
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В Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров
Константинов: ВСУ понесут неимоверные потери при попытке нападения на Крым
10 августа 2024, 13:56

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Попытка украинских войск напасть на Крым завершится для ВСУ неимоверными потерями и проигрышем. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее власти полуострова неоднократно заявляли о планах украинских войск начать наступления для захвата Крыма.

Константинов заявил, что ситуация в Крыму постоянно отслеживается, также предпринимаются все необходимые меры для осуществления ответных действий на любой вызов.

Он подчеркнул, что украинским войскам на полуострове будет намного тяжелее вести боевые действия, нежели чем на материковых территориях. В результате возможного вторжения украинских войск в Крым ВСУ потерпят неимоверные потери и потерпят поражение.

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#нападение
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Поехал за мамой и не доехал: волонтеры в Курской области спасли больше 100 человек за три дня
Readovka: Волонтеры спасли под Курском более 100 человек за три дня
10 августа 2024, 13:10

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Волонтеры за последние три дня спасли больше 100 человек из Суджанского района Курской области. Об этом сообщает издание Readovka со ссылкой на лидера волонтеров Эдгара Бодрова. В его группе более 400 человек.
По словам Бодрова, боевики ВСУ всячески препятствуют, например, дают подставные адреса, где якобы требуется эвакуация, а на самом деле там ожидает засада. Волонтерская группа выезжает только после тщательной верификации. К сожалению, есть погибшие среди волонтеров в том числе.

«Парень поехал за мамой и просто не доехал, попал под обстрел, полностью сгорел», — сказал Бодров. Все произошло сегодня ночью. Кроме того, есть те, кто выехал на вызов и пропал.

Бодров добавил, что помимо перевозки людей, группа занимается закупкой медикаментов, размещением людей в пунктах временного размещения.

«Когда, если не сейчас, и кто, если не мы», — заключил он.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа, власти и оперативные службы контролируют ситуацию.

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NZZ: ВСУ слишком вольно трактуют ограничения Запада по применению оружия НАТО
10 августа 2024, 12:48

Фото: iStock/Evgeny555

Украинские войска слишком вольно трактуют наложенные Западом ограничения на использование иностранного вооружения, что видно по их действиям в Курской области. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
Отмечается, что до мая 2024 года союзники Украины запрещали её армии использовать западное оружие для ударов по российским территориям. Однако позднее они внесли правки и позволили это делать только при «наличии угрозы». После появления западной военной техники в Курской области возродилась дискуссия о допустимом радиусе применения ВСУ передаваемого вооружения.

Издание отмечает, что предпринимаемые украинскими войсками действия явно свидетельствуют о вольной трактовке требований Запада.

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Лукашенко заявил об уничтожении отправленных с Украины воздушных целей над РБ
10 августа 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Отправленные с Украины воздушные цели уничтожены над территориями РФ и РБ, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Вооруженные силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что целей было около десяти, противовоздушная оборона перехватила их. Сейчас ведутся поиски уничтоженных целей. Белорусский лидер отметил, что у РБ и РФ единая ПВО. Он поручил белорусским военным провести соответствующие мероприятия, чтобы обеспечить безопасность.

Ранее сообщалось, что российская армия зачистила от боевиков ВСУ Мартыновку в Курской области.

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#украина
#белоруссия
#всу
#война
#сво
#новости
#пво
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ПВО сбила украинскую ракету в небе над Курской областью
Смирнов: ПВО сбила ракету ВСУ в небе над Курской областью
10 августа 2024, 12:27

Фото: iStock/bpawesome

Дежурные средства ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Он поблагодарил российских военных, которые оперативно ликвидировали угрозу.

Ранее, в 12:15 по московскому времени, в Курской области была объявлена ракетная опасность.

Украинские войска начали производить массированные обстрелы территории российского региона рано утром 6 августа. Они предприняли попытку прорыва госграницы и продвижения вглубь Курской области. Больше всего от обстрелов пострадал приграничный город Суджа, из которого эвакуировали местных жителей.

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#курская область
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