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Боец 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Пашкин рассказал, как попал в российский плен. Видеозапись опубликовала пресс-служба Минобороны России.
Он призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы завершить конфликт. Он подчеркнул, что киевские власти сейчас занимаются «отмыванием денег или продажей Украины Западу».
История Пашкина мало чем отличается от того, что рассказывают другие украинские военнослужащие. К нему домой приехали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) и вручили повестку. На следующий день его уже вызвали в военкомат.
Солдат рассказал, что на фронт отправляют совершенно неподготовленных людей, каким был и он. Будущие военные даже не проходят курс молодого бойца.
Когда мобилизованных привезли из Черкасс, они двое суток пробыли в посадке, после чего семерых бойцов, включая Пашкина, подняли ночью и приказали им окопаться. После началась пятиминутная перестрелка с российскими бойцами, численность которых была гораздо больше. Когда им предложили сдаться, украинские военные сразу же бросили оружие.
Пашкин отметил, что командование прекрасно знало о численном преобладании ВС РФ, поэтому отправка бойцов на поле боя, по его словам, является геноцидом.
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История Пашкина мало чем отличается от того, что рассказывают другие украинские военнослужащие. К нему домой приехали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) и вручили повестку. На следующий день его уже вызвали в военкомат.
Солдат рассказал, что на фронт отправляют совершенно неподготовленных людей, каким был и он. Будущие военные даже не проходят курс молодого бойца.
Когда мобилизованных привезли из Черкасс, они двое суток пробыли в посадке, после чего семерых бойцов, включая Пашкина, подняли ночью и приказали им окопаться. После началась пятиминутная перестрелка с российскими бойцами, численность которых была гораздо больше. Когда им предложили сдаться, украинские военные сразу же бросили оружие.
Пашкин отметил, что командование прекрасно знало о численном преобладании ВС РФ, поэтому отправка бойцов на поле боя, по его словам, является геноцидом.
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Анастасия Чинкова