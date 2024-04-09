Киев разрабатывает самонаводящиеся дроны с искусственным интеллектом

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Украина разрабатывает беспилотники с искусственным интеллектом. Об этом сообщила замминистра обороны страны Екатерина Черногоренко, слова которой приводит издание The Telegraph.
Она пояснила, что такие дроны будут наводиться на цель самостоятельно, без участия операторов. Они будут основаны на визуальной навигации.
Западные страны выделили более 200 миллионов фунтов стерлингов на разработку таких беспилотников. При этом источники издания в Минобороны Великобритании заявили, что страна не будет принимать участие в разработке и производстве этого вооружения.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что ВСУ несколько раз производили атаки на Россию беспилотниками, оснащёнными базовым искусственным интеллектом. Неизвестно, откуда украинские войска получили эту технику с такими технологиями.
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Западные страны выделили более 200 миллионов фунтов стерлингов на разработку таких беспилотников. При этом источники издания в Минобороны Великобритании заявили, что страна не будет принимать участие в разработке и производстве этого вооружения.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что ВСУ несколько раз производили атаки на Россию беспилотниками, оснащёнными базовым искусственным интеллектом. Неизвестно, откуда украинские войска получили эту технику с такими технологиями.
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Анастасия Чинкова