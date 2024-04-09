Все запасы по ЗРК Patriot исчерпаны, сообщили в МИД Германии

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Все запасы по зенитно-ракетным комплексам Patriot исчерпаны. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.
По её словам, власти страны вновь призовут своих союзников проработать иные способы приобретения ЗРК для дальнейшей поставки их Украине. В частности, речь идёт о закупке вооружения у третьих стран. Для этого будет проверено наличие систем в запасах Европы и всего мира.
Также Бербок указала на возможность запуска специального фонда для реализации всех планов.
Министр выразила надежду на то, что в ходе встречи глав МИД G7 Германия сможет предоставить открытую информацию по данному вопросу.
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Также Бербок указала на возможность запуска специального фонда для реализации всех планов.
Министр выразила надежду на то, что в ходе встречи глав МИД G7 Германия сможет предоставить открытую информацию по данному вопросу.
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Анастасия Чинкова