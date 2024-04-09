Стало известно об эффективном уничтожении позиций ВСУ бомбардировщиками Су-34

Фото: Минобороны РФ
Фронтовые бомбардировщики Су-34 ВКС РФ и планирующие авиабомбы успешно уничтожают позиции ВСУ. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что самолёт доказал особую эффективность во время применения высокоточных планирующих бомб на Украине. Эти бомбы способны поражать цели с удаления от цели на порядка 70 километров.
В статье указывается, что такие бомбы могут доставлять большую полезную нагрузку, чем ракеты воздушного базирования. При этом их расходы гораздо меньше. Кроме того, бомбардировщики Су-34 могут нести не только обычные боеголовки, но и термобарические, которые оптимизированы для нейтрализации наземных сил на укреплённых позициях.
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Анастасия Чинкова