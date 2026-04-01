01 апреля 2026, 11:53

Сальдо: Киев разрешил ТЦК стрелять по жителям Херсона при сопротивлении

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Херсоне получили разрешение применять огнестрельное оружие против местных жителей в случае сопротивления. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что это решение киевского режима фактически превращает город в военную зону. Об этом информирует РИА Новости.





По словам главы региона, сотрудники ТЦК действуют в гражданской одежде и используют женщин и медицинский транспорт для поиска уклонистов.





«Это уже не мобилизация в привычном понимании, а откровенное принуждение. Людей запугивают и вылавливают», — отметил он.