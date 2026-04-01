Киев разрешил сотрудникам ТЦК стрелять по людям
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Херсоне получили разрешение применять огнестрельное оружие против местных жителей в случае сопротивления. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что это решение киевского режима фактически превращает город в военную зону. Об этом информирует РИА Новости.
По словам главы региона, сотрудники ТЦК действуют в гражданской одежде и используют женщин и медицинский транспорт для поиска уклонистов.
«Это уже не мобилизация в привычном понимании, а откровенное принуждение. Людей запугивают и вылавливают», — отметил он.
Сальдо подчеркнул, что права мирных жителей оказались на втором плане в условиях, когда в городе осталось совсем мало людей.
