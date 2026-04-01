Атаки на мирное население, удары беспилотников и поражение объектов инфраструктуры: последние новости СВО на 1 апреля
Оперативная инициатива на ряде ключевых направлений сохраняется за Вооружёнными силами Российской Федерации. Российские подразделения последовательно продвигаются на Донбассе, пресекают попытки украинской стороны изменить ход боевых действий на южных рубежах, а также наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры в глубине территории Украины. Подробнее о ситуации в зоне боевых действий — в материале «Радио 1».
Южное направление: боевые действия в Запорожской областиНа Запорожском направлении украинские формирования предпринимают попытки изменить тактическую ситуацию, усиливая давление в районах Степногорска, Приморского и Павловки. Однако эти действия не приводят к результату: российские подразделения отражают атаки и удерживают занимаемые позиции.
На восточном участке российские силы укрепляют оборонительные рубежи в районе Луговского и готовятся к развитию наступательных действий в направлении Белогорья. Основной задачей рассматривается формирование устойчивого плацдарма на северном берегу реки Конка.
Севернее, в районах Гуляйпольского и Чаривного, продолжаются интенсивные боестолкновения. В зоне западнее линии Верхняя Терса — Рождественская российские подразделения последовательно наносят удары по логистическим маршрутам и резервам украинских войск.
На фоне отсутствия значимых успехов на линии фронта фиксируются атаки по гражданским объектам. В Васильевке подверглись удару медицинское учреждение и автомобиль скорой помощи. В Мелитополе в результате атаки беспилотного летательного аппарата ранения получили шесть мирных жителей.
На Херсонском направлении сохраняется напряжённая обстановка. Российские силы ведут постоянную воздушную разведку и наносят удары по выявленным позициям противника. Украинская сторона отвечает интенсивными артиллерийскими обстрелами: зафиксировано 42 удара по населённым пунктам левобережья.
Также отмечается увеличение дальности применения ударных беспилотников, которые достигают Скадовска. В результате атак в Каховке погиб один человек, ещё четверо получили ранения в Горностаевке и населённом пункте Широкое.
На Днепровском направлении российские подразделения наносят удары по позициям ВСУ в районе треугольника Покровское — Коломийцы — Великомихайловка. Активных попыток контрнаступления со стороны украинских сил на данном участке не зафиксировано.
Донбасс: попытки прорыва, потери бронетехники и уличные боиНаиболее интенсивные боевые действия разворачиваются на Добропольском направлении. Украинские подразделения предприняли попытку прорыва с использованием бронетехники в условиях ограниченной видимости, продвигаясь в сторону Гришино и Красноармейска.
Атака была остановлена: российские силы уничтожили шесть единиц бронетехники, включая танк Leopard. При этом отдельные диверсионно-разведывательные группы продолжают попытки проникновения через лесные массивы в направлении Красноармейска.
ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области, пострадали три мирных жителя
В населённых пунктах Белицкое и Новый Донбасс продолжаются затяжные уличные бои. Попытка контратаки в направлении Родинского завершилась для украинской стороны безуспешно. А на Константиновском направлении фиксируется усиление давления с флангов. Боевые действия ведутся в районах Степановки, Ильиновки, а также на западных окраинах Константиновки.
В Миньковке украинским подразделениям удалось временно занять северную часть населённого пункта, однако дальнейшее продвижение было остановлено ударами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. На Северском направлении российские силы сохраняют инициативу, в частности в районе Каленикова. Украинские подразделения предпринимают попытки закрепиться в Фёдоровке Второй.
Севернее Никифоровки отмечается накопление сил с российской стороны для возможного продвижения в направлении Рай-Александровки. В районе Кривой Луки продолжаются позиционные бои. Отдельно отмечается активность авиации: по объектам в Славянске, включая локомотивное депо, нанесены удары с применением авиабомб ФАБ.
На Краснолиманском направлении украинские подразделения попытались прорваться из Красного Лимана в сторону Масляковки, однако закрепиться на новых рубежах не смогли. Бои продолжаются в лесных массивах между Дробышево и Святогорском.
Украинская сторона сохраняет контроль над переправами через Северский Донец в районе Пришиба, однако российские силы ведут огневое воздействие по данным объектам, ограничивая их использование.
Северное направление: продвижение в приграничных районахСогласно официальной информации Министерства обороны Российской Федерации, на Сумском направлении установлен контроль над населённым пунктом Малая Корчаковка, расположенным южнее Алексеевки. В ответ на угрозу изменения линии фронта украинская сторона перебрасывает дополнительные резервы для стабилизации обстановки.
На Харьковском направлении российские силы наносят удары по скоплениям украинских подразделений в районе Избицкого. Применяются тяжёлые огнемётные системы и ствольная артиллерия с позиций в районе Волчанских Хуторов. Удары приходятся по пунктам временной дислокации в населённых пунктах Покаляное и Зыбино.
В районе Белого Колодезя зафиксировано уничтожение артиллерийской позиции с применением беспилотного летательного аппарата.
На Купянском направлении продолжается позиционное противостояние. Боевые действия ведутся в Купянске, Купянске-Узловом, а также в районах Новоосиново и Ковшаровки. Украинские подразделения периодически предпринимают контратаки.
Воздушная обстановка: атаки беспилотников и ответные ударыЗа ночь зафиксировали одну из наиболее масштабных атак беспилотников по территории Российской Федерации. Средства противовоздушной обороны перехватили 92 аппарата над 12 регионами.
В Ленинградской области сбили 38 беспилотников. Основной целью атаки стал порт Усть-Луга. Сообщается о незначительных повреждениях в посёлке Молодцово.
В Белгороде зафиксирован удар по зданию областной администрации, имеются пострадавшие. А в Брянской области город Суземка подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня «Vampire». В результате погиб один человек, шестеро получили ранения.
Силы ПВО и Черноморского флота сбили две воздушные цели ВСУ в Севастополе
В ответ российские силы нанесли комбинированные удары по объектам на территории Украины в восьми регионах. Поражены пункты временной дислокации личного состава ВСУ.
В Одессе и области зафиксированы серии взрывов. В Полтаве удары пришлись по машиностроительному предприятию, задействованному в ремонте военной техники, а также по нефтебазе. В Харьковской и Днепропетровской областях поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, включая подстанции и локомотивные депо.
В населённом пункте Великий Бурлук три беспилотника «Герань» уничтожили электрическую подстанцию.