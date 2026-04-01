В запорожской Васильевке четыре человека пострадали при ударе ВСУ по дому
Четыре человека пострадали в результате удара украинских сил по жилому дому в Васильевке Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости.
Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что инцидент произошел ночью.
«Дом практически разрушен до основания. Из-под завалов извлекли женщин 1942, 1970 и 1993 годов рождения, а также ребенка 2022 года», — отметил он.
Медики оказали помощь пострадавшим, но их состояние пока остается неизвестным. На месте происшествия работают оперативные службы, продолжается поиск возможных людей под завалами.
