Сийярто ответил Зеленскому на его слова о «Дружбе»
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсетях заявил, что Будапешт отвергает угрозы со стороны Украины и рассматривает удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» как посягательство на венгерский суверенитет.
По его мнению, недавние действия Киева наносят серьёзный урон безопасности энергетического снабжения Венгрии и не могут быть оправданы тем, что страна не участвует в конфликте. Власти Венгрии пригрозили считать такие атаки нарушением суверенитета и призвали Зеленского прекратить угрозы и не ставить под угрозу энергетическую безопасность.
24 августа, как отмечают СМИ, Владимир Зеленский пошутил об ударах украинских сил по нефтепроводу «Дружба». Ранее, 22 августа, украинские беспилотники вновь атаковали этот нефтепровод, в результате чего поставки российской нефти в Словакию и Венгрию были приостановлены минимум на пять дней.
Ранее сообщалось, что в Раде раскритиковали дерзкую шутку Зеленского об ударе по «Дружбе».
Читайте также: