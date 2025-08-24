Сийярто ответил Зеленскому на его слова о «Дружбе»

24 августа 2025, 22:15

Сийярто: венгерская сторона отвергает угрозы Зеленского по нефтепроводу Дружба»

Фото: istockphoto/xbrchx

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в соцсетях заявил, что Будапешт отвергает угрозы со стороны Украины и рассматривает удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» как посягательство на венгерский суверенитет.