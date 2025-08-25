Глава МИД Украины Сибига отверг обвинения Будапешта в угрозах

25 августа 2025, 00:56

Фото: Istock/rarrarorro

Глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на заявление венгерского коллеги Петера Сийярто, призвавшего Киев прекратить угрозы и атаки на энергоинфраструктуру. Сибига заявил, что Венгрия должна самостоятельно обеспечить свою энергобезопасность, диверсифицировав поставки, как это сделала остальная Европа





Конфликт между Украиной и Венгрией обострился после серии атак на нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал действия ВСУ посягательством на суверенитет и призвал Киев прекратить угрозы. В ответ Андрей Сибига в соцсети X написал:





«Я отвечу на венгерский манер. Вам не нужно говорить Владимиру Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки… как и вся остальная Европа».