Глава МИД Украины Сибига отверг обвинения Будапешта в угрозах
Глава МИД Украины Андрей Сибига резко ответил на заявление венгерского коллеги Петера Сийярто, призвавшего Киев прекратить угрозы и атаки на энергоинфраструктуру. Сибига заявил, что Венгрия должна самостоятельно обеспечить свою энергобезопасность, диверсифицировав поставки, как это сделала остальная Европа
Конфликт между Украиной и Венгрией обострился после серии атак на нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал действия ВСУ посягательством на суверенитет и призвал Киев прекратить угрозы. В ответ Андрей Сибига в соцсети X написал:
«Я отвечу на венгерский манер. Вам не нужно говорить Владимиру Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки… как и вся остальная Европа».Сибига также ранее заявлял, что Будапешт может направлять жалобы своим друзьям в Москве. Кризус усугубился после того, как Зеленский на пресс-конференции 24 августа заявил, что существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии — это было воспринято Будапештом как угроза.
Атаки на «Дружбу» привели к трёхкратной приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию за последние две недели. Сийярто сообщил, что последний инцидент 22 августа оставил страны без нефти на пять дней. Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с требованием гарантировать безопасность поставок.