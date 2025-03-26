Киев срывает договоренности, достигнутые между РФ и США об ударах по энергообъектам

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Украинская сторона срывает достигнутые между РФ и США договоренности по прекращению атак на энергетические объекты, атаковав инфраструктуру в Крыму, Брянской и Курской областях. Об этом 26 марта сообщили в Минобороны России.
«Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре РФ», — говорится в сообщении.
Так, 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника, целью которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
Кроме того, минувшей ночью БПЛА ВСУ атаковали объект филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» в Брянской области. Из-за этого без электричества остались жители Комаричского района.
При этом 25 марта украинский дрон атаковал филиал ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» в Курской области, оставив без электроэнергии более четырех тысяч жителей Хомутовского района.
В министерстве подчеркнули, что ударами по российским энергообъектам киевский режим срывает достигнутые между РФ и США договоренности по урегулированию конфликта.
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Элина Позднякова