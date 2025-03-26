Стало известно, почему так долго шли переговоры в Эр-Рияде

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Большая продолжительность переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде говорит об обсуждении множества вопросов и поиске компромисса. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, важно что российско-американские отношения продолжают восстанавливаться, хоть на это и нужно время.
«Желание сторон договориться и наладить коммуникационное взаимодействие внушает оптимизм. Слушать и слышать друг друга — то, чего долгое время были лишены российско-американские отношения из-за позиции администрации предыдущего президента США, направленной на конфронтацию и усиление противоречий», — пояснил парламентарий в беседе с RT.Тем временем в результате опроса проекта Новости Mail выяснилось, что большинство россиян (64%) убеждены, что США и Украина смогут заключить сделку по редкоземельным металлам. Как пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с данными исследования, 38% опрошенных считают, что сделка состоится, но в обновленном виде по инициативе США, а 23% указали на сложность прогнозирования этого сценария.
«Треть россиян (32%) считают, что сделка между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам обострит конфликт на Украине за территории с месторождениями. При этом четверть опрошенных уверена, что потенциальная сделка простимулирует собственную добычу минералов в России, а 23% россиян не ожидают никакого влияния соглашения на страну», — отмечает издание.Читайте также:
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