Киев ударил по объекту системы ракетного предупреждения на Кубани — фото

Фото: istock / Leonid Ikan
ВСУ нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, об этом сообщил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.
Он также опубликовал фото объекта, но подробностей о нем не привел.
В настоящее время также неизвестно о характере повреждений.
Рогозин добавил, что ответственность за произошедшее возможно лежит на Вашингтоне, так как именно он курирует действия Киева.
Прежде украинские СМИ сообщали об ударе по радиолокационной станции большой дальности «Воронеж». Однако информация о повреждении этого объекта не подтверждена.
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В настоящее время также неизвестно о характере повреждений.
Рогозин добавил, что ответственность за произошедшее возможно лежит на Вашингтоне, так как именно он курирует действия Киева.
Прежде украинские СМИ сообщали об ударе по радиолокационной станции большой дальности «Воронеж». Однако информация о повреждении этого объекта не подтверждена.
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Анастасия Хохлова