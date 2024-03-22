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Киев намерен упразднить категорию ограниченно годных к службе

22 марта 2024, 07:10
Фото: iStock/ Olena_Z

Фото: iStock/ Olena_Z

На Украине готовится законопроект об упразднении категории «ограниченно годных» к воинской службе, сообщает местное издание «Лига» со ссылкой на члена оборонного комитета Верховной рады Юрия Здебского.
«Больше не будет «ограниченно пригодных», остается норма о полной «пригодности или непригодности»», — сказано в сообщении.

По данным издания, военнообязанных планируется разделить на тех, кто обязан нести воинскую службу и тех, кто не абсолютно к ней не пригоден. Данные меры направлены на то, чтобы создать военный резерв и подготовиться к длительным боевым действиям и «наихудшему сценарию».


Президент Украины Владимир Зеленский в декабре сообщал, что к нему генштаб ВСУ попросил его мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент соответствующий законопроект о мобилизации. В документе было предложено отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника и оперативно являться по вызову в военкомат по повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации опускалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал критику среди украинцев и был отправлен на доработку.

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Объекты критической инфраструктуры повреждены в украинском Кривом Роге
22 марта 2024, 08:46

Фото: iStock/Zeferli

В результате взрывов, произошедших в Кривом Роге Днепропетровской области Украины утром 22 марта, повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом написал в своем телеграм-канале глава городского совета обороны Александр Вилкул.
По словам главы, в городе введены графики аварийных отключений электроэнергии. Пока ряд объектов городской инфраструктуры, например больницы, будет переведен в режим работы от генераторов.

Степень повреждений и количество объектов Вилкул не уточнил, однако рекомендовал жителям запастись водой и зарядить электронные устройства Powerbank для своих мобильных телефонов. Глава призвал жителей во время тревоги быть в укрытиях и не рисковать своей жизнью, а также запретил снимать и выкладывать в интернет моменты взрывов или работу украинских ПВО.

«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он в своем Telegram-канале.

Утром 22 марта воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Кривом ​Роге.

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#украина
#опасность
#воздушная тревога
#кривой рог
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Минобороны: Авиация РФ поразила опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении
22 марта 2024, 08:43

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Российские сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли бомбовый удар по скоплению живой силы и техники противника на Южнодонецком направлении. Фугасной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) был поражён опорный пункт ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Отмечается, что за счёт того, что использовались бомбы с УМПК удалось нанести точные удары по целям, не входя в зону поражения систем противовоздушной обороны противника. После получения подтверждения разведки об уничтожении целей самолёты благополучно вернулись на аэродромы базирования, указано в сообщении.

Армейская и тактическая авиация ВКС России в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению и прикрытию с воздуха колонн, уничтожению бронетехники и живой силы противника, доставке военных грузов, переброске десанта и авиационной поддержке частей, выполняющих боевые задачи.

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#операции
#рф
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Восемь снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью
22 марта 2024, 08:27

Фото: iStock/Zeferli

ВС РФ уничтожили восемь реактивных снарядов ВСУ, выпущенных из РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, атака была отражена в 07:30 по мск.

Прежде сообщалось, что минувшим утром в Белгородской области было объявлено предупреждение о ракетной опасности. ВСУ выпустили несколько снарядов по региону. В результате происшествия загорелись несколько автомобилей, а в домах повыбивало окна.

Также сообщается, что один из осколков снаряда рухнул в парке. Погибла женщина. Власти официально информацию не подтверждали.

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#происшествия
#всу
#минобороны
#атака
#белгородская область
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ВСУ бросают силы на удержание даже самых уязвимых позиций
Страна.ua: ВСУ вынуждены оборонять даже самые уязвимые позиции
22 марта 2024, 08:01

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные Силы Украины вынуждены бросать силы на удержание даже самых уязвимых позиций, чтобы сохранить видимость успешной обороны, пишет украинское издание «Страна».
После падения Авдеевки и последующего отступления ВСУ из еще из ряда населенных пунктов, для украинской армии стратегически важными стали абсолютно все позиции на фронте, даже самые уязвимые.

Главная задача — показать, что обвала фронта не ожидается, и двигаться дальше. Это необходимо для того, чтобы не разочаровать западных союзников Украины и не породить состояние уныния от неудач на фронте у населения страны.

Ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский провёл встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром в Киеве. На встрече он обратил внимание НАТО на необходимость поставок Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО), нехватка которых ощущается всё острее.

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#украина
#всу
#александр сырский
#нато
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В Киеве произошли взрывы утром 22 марта
22 марта 2024, 07:46

Фото: iStock/Olena Lialina

В столице Украины Киеве утром 22 марта прогремели взрывы, во многих областях страны объявлена воздушная тревога, сообщает агентство Укринформ, пишет ТАСС.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена практически на всей территории Украины.

Накануне 15 взрывов прогремели в Харькове, по данным Telegram-канала главы областной администрации Олега Синегубова, получил повреждение объект критической инфраструктуры, могут ожидаться перебои со светом.

В городских телеграм-каналах сообщается, что жители столицы приезжают к ближайшим станциям метро на машинах и спускаются в вестибюли, чтобы укрыться от ракетной опасности. Пробка из машин образовалась возле станции метро Сырец.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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#киев
#украина
#воздушная тревога
#опасность
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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
22 марта 2024, 07:45

Фото: iStock/ I_Valentin

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.
«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале также предупредил о ракетной опасности.

Тем временем в украинском Харькове утром 22 марта прогремело порядка 15 взрывов. Это привело к возгораниями в некоторых местах города, а также к проблемам с электроснабжением. Местные власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры.

Накануне утром российская система ПВО сбила 10 реактивных снарядов над Белгородской областью. Также ​Белгород подвергся очередному обстрелу, в результате которого осколочные ранения получили по меньшей ​мере пять человек.

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#Белгород
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В Харькове сообщили о повреждении объекта инфраструктуры после серии взрывов
22 марта 2024, 07:07

Фото: iStock/ Andrey Orekhov

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Харькове, написал в своем Telegram-канале глава областной администрации Олег Синегубов.
Незадолго до этого мэр города Игорь Терехов сообщил, что городе прогремело около 15 взрывов. Это, по его словам, привело к возгораниями в некоторых местах города, а также к проблемам со светом.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Накануне взрывы прогремели в Харькове и Киеве. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о двух поврежденных предприятиях в Подольском районе города.

Российские войска наносят удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с октября 2022 года. Как пояснил российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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ТАСС: Мэр Харькова заявил, что в городе произошло около 15 взрывов
Мэр Харькова: В городе было около 15 взрывов, есть проблемы с электричеством
22 марта 2024, 06:23

Фото: iStock/Victoria_Oliynyk

В Харькове произошло около 15 взрывов, в городе наблюдаются проблемы с электричеством, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Игоря Терехова. В настоящее время на территории всей Украины звучат сирены воздушной тревоги.
Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Одесской и Ивано-Франковской областях.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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РИА Новости: Воздушная тревога объявлена в 16 областях Украины
22 марта 2024, 05:30

Фото: iStock/Stock_Dealer

Воздушная тревога объявлена уже в 16 областях Украины, включая Киевскую, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства цифровой трансформации страны. Ранее украинские СМИ сообщали о мощных взрывах в Одесской и Ивано-Франковской областях.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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