Киев намерен упразднить категорию ограниченно годных к службе

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На Украине готовится законопроект об упразднении категории «ограниченно годных» к воинской службе, сообщает местное издание «Лига» со ссылкой на члена оборонного комитета Верховной рады Юрия Здебского.
«Больше не будет «ограниченно пригодных», остается норма о полной «пригодности или непригодности»», — сказано в сообщении.
По данным издания, военнообязанных планируется разделить на тех, кто обязан нести воинскую службу и тех, кто не абсолютно к ней не пригоден. Данные меры направлены на то, чтобы создать военный резерв и подготовиться к длительным боевым действиям и «наихудшему сценарию».
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре сообщал, что к нему генштаб ВСУ попросил его мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Правительство внесло в парламент соответствующий законопроект о мобилизации. В документе было предложено отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника и оперативно являться по вызову в военкомат по повестке. Нижняя планка возраста для мобилизации опускалась с 27 до 25 лет. Законопроект вызвал критику среди украинцев и был отправлен на доработку.
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По данным издания, военнообязанных планируется разделить на тех, кто обязан нести воинскую службу и тех, кто не абсолютно к ней не пригоден. Данные меры направлены на то, чтобы создать военный резерв и подготовиться к длительным боевым действиям и «наихудшему сценарию».
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Ювелина Бернст