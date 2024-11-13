Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 29 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Семь вражеских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Брянской области, три — над территорией Пензенской области, пять — над территорией Тверской области, а также два — над территорией Воронежской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Военные ВС РФ уничтожили крупную колонну ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Военные ВС РФ уничтожили крупную колонну ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова