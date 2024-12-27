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На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) иногда выполняют план по мобилизации за счёт «алкоголиков на лавочках». Об этом сообщил боец ВСУ Антон Черный, чьи слова привод местное издание ТСН.
Он заявил, что сталкивался с ситуациями, когда алкоголь становится элементом контроля. Если выпивший человек вдруг «проштрафился», то он уже находится под контролем. Боец предположил, что и само командование ВСУ может само провоцировать такие моменты, чтобы оказывать влияние на личный состав.
Черный отметил, что такой способ покрывать план по мобилизации является самым простым путём для «получения премий» сотрудниками военкоматов.
Также боец подчеркнул, что военкомы не останавливают на дорогах дорогие автомобили в рамках выполнения плана.
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Черный отметил, что такой способ покрывать план по мобилизации является самым простым путём для «получения премий» сотрудниками военкоматов.
Также боец подчеркнул, что военкомы не останавливают на дорогах дорогие автомобили в рамках выполнения плана.
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Анастасия Чинкова