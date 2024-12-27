В зоне СВО погиб комбат с позывным «Сатурн»

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В зоне спецоперации при выполнении боевой задачи погиб комбат добровольческого отряда Иван Оголенко с позывным «Сатурн». Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Вечная и светлая память тебе, герой! Ты пал смертью храбрых, отдав все силы и жизнь делу Победы над врагом. Помню тебя, Ваня, и всегда буду помнить. Помнить и мстить за тебя», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Он пообещал мстить за всех товарищей, которые достойно защищали родину и честь и погибли при выполнении боевых задач в зоне проведения российской спецоперации.
Ранее стало известно, что боец ВС РФ из Кемеровской области с позывным «Кузбасс» вместе с сослуживцами оказался в окружении ВСУ в Курской области при выполнении боевого задания, однако смог выбраться живым, благодаря смекалке и огромному желанию жить.
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Элина Позднякова