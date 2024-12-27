В Подмосковье школьниц привлекли к двухчасовому изготовлению окопных свечей

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В подмосковной Балашихе ученицы 9 класса школы №1 приняли участие в двухчасовом мастер-классе по изготовлению окопных свечей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Мероприятие прошло в фонде «Защита» и стало инициативой самих школьниц, которые захотели сделать новогодний подарок для бойцов специальной военной операции.
После основных учебных занятий девятиклассницы отправились в фонд с двумя пересадками, чтобы своими руками создать полезные для солдат изделия. В школе подчеркнули, что девочки осознают важность своего участия.
Заместитель директора школы по воспитательной работе отметила, что планируется наладить процесс изготовления окопных свечей и маскировочных сетей непосредственно в стенах учебного заведения.
В ближайших планах школы — создание волонтерских отрядов в каждом классе и составление графика мероприятий, направленных на помощь фронту.
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После основных учебных занятий девятиклассницы отправились в фонд с двумя пересадками, чтобы своими руками создать полезные для солдат изделия. В школе подчеркнули, что девочки осознают важность своего участия.
Заместитель директора школы по воспитательной работе отметила, что планируется наладить процесс изготовления окопных свечей и маскировочных сетей непосредственно в стенах учебного заведения.
«У нас есть мечта установить станок для плетения маскировочных сетей и организовать производство свечей прямо в школе. Мы хотим, чтобы это стало нормой для наших учеников», — рассказала она.
В ближайших планах школы — создание волонтерских отрядов в каждом классе и составление графика мероприятий, направленных на помощь фронту.
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Дарья Осипова