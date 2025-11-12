В Кремле подтвердили попытку британского чиновника установить контакт с Россией
Песков: советник Стармера Пауэлл пытался установить контакт с Россией
Советник по национальной безопасности премьер‑министра Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл действительно пытался наладить неофициальный канал связи с российскими властями, но этот контакт не перерос в продолжительный диалог.
Об этом 12 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Действительно, был контакт. Контакт имел место. Это так. Диалог не получил продолжения», — сказал пресс-секретарь главы государства на брифинге.
По словам Пескова, британская сторона проявляла «острое желание» изложить европейскую позицию по урегулированию ситуации на Украине, однако не имела готовности услышать точку зрения России.
Ранее в тот же день о попытке Пауэлла установить контакт с Москвой сообщила газета Financial Times.