В Кремле подтвердили попытку британского чиновника установить контакт с Россией

12 ноября 2025, 13:02

Песков: советник Стармера Пауэлл пытался установить контакт с Россией

Фото: istockphoto/yulenochekk

Советник по национальной безопасности премьер‑министра Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл действительно пытался наладить неофициальный канал связи с российскими властями, но этот контакт не перерос в продолжительный диалог.





Об этом 12 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.





«Действительно, был контакт. Контакт имел место. Это так. Диалог не получил продолжения», — сказал пресс-секретарь главы государства на брифинге.