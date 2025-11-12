Достижения.рф

В Кремле подтвердили попытку британского чиновника установить контакт с Россией

Фото: istockphoto/yulenochekk

Советник по национальной безопасности премьер‑министра Великобритании Кира Стармера Джонатан Пауэлл действительно пытался наладить неофициальный канал связи с российскими властями, но этот контакт не перерос в продолжительный диалог.



Об этом 12 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно, был контакт. Контакт имел место. Это так. Диалог не получил продолжения», — сказал пресс-секретарь главы государства на брифинге.

По словам Пескова, британская сторона проявляла «острое желание» изложить европейскую позицию по урегулированию ситуации на Украине, однако не имела готовности услышать точку зрения России.

Ранее в тот же день о попытке Пауэлла установить контакт с Москвой сообщила газета Financial Times.
Никита Кротов

