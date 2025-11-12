Охлобыстин заявил о выплате бойцам ВС РФ 10 млн руб за ликвидацию Abrams
Актёр Иван Охлобыстин 12 ноября сообщил, что перечислил премию в десять миллионов рублей бойцам штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Чёрные гусары» за первое уничтожение американского танка Abrams.
Как пишет ТАСС, деньги выдавались частями по пять миллионов.
Охлобыстин обещал награду в феврале, поздравив военных с трофейной операцией. Он охарактеризовал событие как «прекрасный день, честный приз», уточняет «Газета.Ru».
