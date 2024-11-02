«Вранье»: В МИД прокомментировали слухи об отказе РФ возвращать на Украину морпехов ВСУ

Мария Захарова (Фото: сайт МИД РФ)
Россия ранее возвращала украинских морских пехотинцев на родину в рамках обменов пленными с Украиной, а также предлагала обменять больше, однако Киев отказался. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.
«Мы слышали и в публичной плоскости, и в ходе всех этих бдений Монреаля эта информация тоже звучала, что Россия якобы отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Это враньё. Это абсолютная неправда», — заявила Захарова.
По ее словам, российская сторона готова обнародовать список из 29 украинских морских пехотинцев, которые были возвращены на родину в рамках предыдущих обменов пленными.
Она также сообщила, что Минобороны России предлагало передать 935 украинских военнопленных, но Украина взяла только 279.
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