МИД РФ представил список из 29 морпехов ВСУ, возвращённых при обмене 17 октября

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МИД России опубликовал список из 29 украинских морпехов, которые были возвращены 17 октября российской стороной в рамках обмена по формуле «95 на 95». Соответствующий документ представлен в Telegram-канале ведомства.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе онлайн-брифинга опровергла заявления киевских властей о том, что Россия якобы отказывается включать в списки на обмен украинских морских пехотинцев.
Также в этот день Захарова сообщила, что Украина приняла только 279 военнопленных из предложенных российской стороной 935.
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Анастасия Чинкова