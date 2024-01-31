Киев заявил о поступлении первой части арестованных из-за санкций средств

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В государственный бюджет Украины поступили первые 850 тысяч долларов из тех средств, которые были арестованы в результате введения антироссийских санкций. Об этом заявил глава фонда госимущества страны Виталий Коваль.
По словам чиновника, в указанную сумму входят личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, а также средства со счетов одной из фирм, принадлежащих российскому предпринимателю и миллиардеру Олегу Дерипаске.
Он также добавил, что более 32 миллионов гривен, а это примерно 850 тысяч долларов США, уже поступили в украинский бюджет. Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ещё в 2022 году утвердил анироссийский санкционный список, в который в числе прочих вошли Сальдо и Дерипаска.
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«Впервые санкционные деньги начинают работать на государство», — написал Коваль на своей странице в социальной сети Facebook*.
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Александр Бойцов