Киевлянам рекомендовали полагаться этой зимой на себя, а не на власти

31 октября 2025, 08:14

Депутат Нестор рекомендовал киевлянам полагаться этой зимой на себя

Фото: iStock/Nataliia Pylypchuk

Депутат Киевского совета Виталий Нестор призвал жителей города подготовиться к предстоящей сложной зиме, пишет РИА Новости.