Киевлянам рекомендовали полагаться этой зимой на себя, а не на власти
Депутат Киевского совета Виталий Нестор призвал жителей города подготовиться к предстоящей сложной зиме, пишет РИА Новости.
Он рекомендовал не полагаться на городские власти, так как возможны непредвиденные обстоятельства. Нестор посоветовал киевлянам запастись водой, одеялами и газовыми баллонами. Эти вещи помогут справиться с холодом и обеспечить возможность разогрева пищи в сложных условиях. В эфире телеканала «Новости.Live» он подчеркнул важность личной подготовки. По мнению депутата, каждому стоит заранее позаботиться о необходимых запасах, чтобы избежать неприятных ситуаций в зимний период.
Глава Оболонской райадминистрации Киева Кирилл Фесик в четверг сообщил, что для восстановления поврежденных энергетических объектов городу потребуется около десяти лет.
