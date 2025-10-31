Мирошник: Киев не хочет забирать тела погибших солдат
Россия располагает большим количеством тел украинских военнослужащих и готова их передать. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, пишет РИА Новости.
Он отметил, что Украина пока проявляет интерес к этому вопросу лишь на словах. Мирошник подчеркнул, что украинские власти рассматривают своих солдат как расходный материал. По его мнению, элита страны безразлична к судьбе рядовых бойцов. Он отметил, что многие из них не отправили своих детей на фронт и не принимают участие в боевых действиях.
Посол также добавил, что Украина отказывается принимать тела погибших, чтобы не подрывать имидж своей власти и демонстрировать минимальные потери.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
