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Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук уволился из ВСУ

09 июля 2024, 13:06
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Лидер группы «Океан Эльзы» музыкант Святослав Вакарчук уволился из ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на декларацию Вакарчука, поданную им в мае.
«В документе указан статус Вакарчука - "военнослужащий" и написано, что декларация подана "при увольнении". Она охватывает период с января по начало мая 2024 года», — говорится в сообщении.

При этом за время военной службы в ВСУ Вакарчук получил порядка 90 тысяч гривен.



Свою первую декларацию в качестве военнослужащего ВСУ Вакарчук подал в январе текущего года. Однако по некоторым данным, музыкант числился в украинской армии два года, и за это время он получил 890 тысяч гривен довольствия.

При этом пресс-служба Вакарчука уверяет, что он не был демобилизован из ВСУ, а лишь переводится на другую должность, какую именно – не уточняется.

Ранее Вакарчук рассказывал, что с начала российской спецоперации добровольно явился в ТЦК, откуда его направили служить во Львовскую военную администрацию. Там он получил задание ездить по Украине с концертами и вдохновлять людей. В боевых действиях музыкант участия не принимал.

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#служба
Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
09 июля 2024, 14:05

Фото: istockphoto/vladj55

Яснобродовку Донецкой народной республики освободили от боевиков ВСУ российские военнослужащие. Об этом заявили в Минобороны РФ. Отмечаются слаженные действия группировки войск «Центр».
Ранее сообщалось, что бойцу спецоперации из Реутова передали второй беспилотник за неделю. Кроме того, представители администрации вручили его семье подарки по случаю Дня семьи, любви и верности.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от украинских неонацистов. В боевых действиях принимают участие депутаты Госдумы. Одним из них является парламентарий от Челябинска Олег Колесников. Недавно он получил ранение при атаке со стороны боевиков ВСУ, которые использовали FPV-дрон.

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Захарова: Попадание украинской ракеты в больницу в Киеве — подтверждённый факт
09 июля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба МИД РФ

Попадание ракеты зенитного реактивного комплекса (ЗРК) NASAMS в здание на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве подтверждено. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Её комментарий опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. По её словам, факт попадания украинской ракеты в детскую больницу подтвердили свидетели.

«Как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на этот раз», — заявила спикер российского МИД.

По словам дипломата, неподалёку от больницы расположены объекты министерства обороны Украины и украинского военн-промышленного комплекса, например, военный завод «Артём». Захарова подчеркнула, что Киев постоянно использует гражданские объекты, чтобы использовать их для прикрытия, или же переоборудует их для военных нужд.

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«Сдаетесь или...» — боевик ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС РФ
Боевик ВСУ Загорин сдался в плен к ВС РФ от испуга
09 июля 2024, 13:12

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

О попадании в плен к ВС РФ рассказал боевик ВСУ Вячеслав Задорин. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что российские военные предложили противнику сложить оружие 5 июля, юго-западнее населенного пункта Синельниково. Боевики были в блиндажах.
«Был штурм реки военными Российской Федерации. Было много FPV-дронов, минометы были. С их стороны был задан вопрос: или вы сдаетесь, или мы вас закидаем гранатами. Мы испугались и сдались в плен», — сказал Задорин.

Он резюмировал, что его насильно доставили в военкомат при возвращении домой с работы. Мужчину готовили в учебке 11 дней.

Ранее сообщалось, что депутата Госдумы Олега Колесникова ранили в зоне спецоперации.

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#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
#минобороны рф
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Челябинского депутата ГД Колесникова ранили в зоне СВО во время атаки FPV-дрона
09 июля 2024, 12:02

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

При атаке FPV-дрона со стороны боевиков ВСУ получил ранение депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников. Об этом в беседе с URA.RU рассказал сам парламентарий. По его словам, за два года это уже второй раз, когда его ранили.
«Осколки попали в мягкие ткани ноги. Состояние удовлетворительное, лечусь в Запорожской области. Возвращаться с фронта не собираюсь», — сказал Колесников.

Он добавил, что с позволения медиков готов вернуться в бой уже, приблизительно, через неделю. Колесников находится в зоне спецоперации с осени 2022 года.

Депутат пошел на фронт сразу после объявления частичной мобилизации в России. Он стал тем депутатом, которому разрешили остаться на службе, несмотря на то, что его первый контракт закончился.

Колесникову продлили его до конца текущего года. К нему в качестве добровольца присоединилась и супруга Елена Колесникова.

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NDTV: Моди и Путин обсудили увольнение служащих в армии РФ индийцев
09 июля 2024, 11:38

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Увольнение граждан Индии из армии РФ обсудили российский лидер Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди. Об этом сообщает NDTV, ссылаясь на источники. Уточняется, что бойцов уволят, поскольку Нью-Дели возвращает своих людей из-зоны боевых действий.
«Индийцы, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях на Украине, будут уволены и возвращены домой», — говорится в публикации.

Отмечается, что 20 индийских граждан попали на Украину после того, как их завербовали агенты, пообещавшие индийцам высокооплачиваемую работу.

Со слов секретаря иностранных дел Индии Виная Кватры, в российской армии могут проходить службу до 40 индийцев, из которых десять уже находятся дома.

Ранее визит Моди в Россию назвали высокой ставкой для обоих государств. Поездка говорит о глубоких связях Нью-Дели с Москвой, несмотря на попытки США переубедить премьера Индии.

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Устраивавший пикет у стен Кремля новоалтайский депутат Гришин погиб на СВО
Депутат из Алтайского края Дмитрий Гришин погиб в зоне СВО
09 июля 2024, 11:30

Фото: iStock/inga

Депутат из Алтайского края Дмитрий Гришин погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщила депутат Алтайского законодательного собрания Лариса Колесникова.
Гришин активно выступал за «возвращение» медицины в Алтайский край и даже устраивал пикет у стен Кремля, обвиняя правительство в проблемах здравоохранения в регионах.

В сентябре 2022 года Гришина избрали депутатом Новоалтайского городского собрания. Позже он добровольно отправился на спецоперацию. Местные СМИ писали, что он погиб несколько месяцев назад, однако до сегодняшнего дня власти данную информацию не подтверждали.
«Достойная жизнь завершилась геройски», — написала Колесникова в соцсети «ВКонтакте».

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Роберт Кеннеди-младший осудил убийства боевиками ВСУ пленных РФ в зоне СВО
Роберт Кеннеди-младший назвал преступлением убийства пленных из РФ в зоне СВО
09 июля 2024, 10:57

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Убийства российских пленных в зоне СВО боевиками ВСУ осудил американский политик Роберт Кеннеди-младший. Об этом он написал в своих соцсетях.
«Это военное преступление. На Украине не должно быть «подразделений под американским руководством». Пришло время установить мир на Украине и вернуть сотни миллиардов долларов домой [в США]», — написал Кеннеди-младший.

Ранее посол по особым поручениям российского МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отмечал, что Киев ответит за каждый подтвержденный факт издевательств над российскими военнослужащими.

Дипломат подчеркивал, что информацию журналистов The New York Times о расправе над военнопленным России, просившем помощи, будут проверять и анализировать.

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Две бригады ВСУ отступили в районе Евгеновки и Новосёловки Первой
09 июля 2024, 10:57

Фото: istockphoto / Michele Ursi

Вооружённые Abrams и Bradley две бригады ВСУ сдали без боя позиции в ДНР в районе Евгеновки и Новосёловки Первой.
Бойцы двух бригад Вооружённых сил Украины покинули позиции, которые они занимали в посёлках Евгеновка и Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в силовых ведомствах региона.

Как рассказал собеседник ТАСС, для подразделений противника ситуация в этих районах была сложной. Бойцы ВСУ не выдержали натиска и отступили.

«Этот участок линии боевого соприкосновения стал особенно сложным для противника. Подразделения ВСУ потеряли здесь не только много людей, но и технику, включая БМП Bradley, танк Abrams и три пикапа», — говорится в сообщении.

О том, что под Новосёловкой Первой был уничтожен танк Abrams, стало известно 8 июля из брифинга Министерства обороны РФ.

В тот день российские бойцы не только снизили «помощь от западных партнёров» Украине, но и нанесли поражение составам 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады территориальной обороны. Кроме того, ВС РФ успешно отразили пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад противника.

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Появились кадры атаки беспилотника ВСУ на НПЗ под Волгоградом — видео
Появились кадры атаки беспилотника ВСУ на НПЗ под Волгоградом
09 июля 2024, 10:10

Фото: istockphoto/NiseriN

Ночью 9 июля украинские беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Калаче-на-Дону Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на нефтебазе вспыхнул пожар.
По сообщению главы региона Андрея Бочарова, загорелась также подстанция в городе Фролово. Пожар на подстанции был оперативно потушен, сообщает телеграм-канал Baza. На нефтеперерабатывающем заводе работают оперативные службы и сотрудники МЧС, борьба с огнём продолжается. Губернатор сообщил, что угрозы для жителей прилегающих территорий нет.

По сообщению министерства обороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами дежурными силами противовоздушной обороны были сбиты или подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы 38 украинских беспилотников. Из них 21 был уничтожен над территорией Ростовской области.







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