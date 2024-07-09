Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук уволился из ВСУ

Фото: РИА Новости/Стрингер
Лидер группы «Океан Эльзы» музыкант Святослав Вакарчук уволился из ВСУ. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на декларацию Вакарчука, поданную им в мае.
«В документе указан статус Вакарчука - "военнослужащий" и написано, что декларация подана "при увольнении". Она охватывает период с января по начало мая 2024 года», — говорится в сообщении.
При этом за время военной службы в ВСУ Вакарчук получил порядка 90 тысяч гривен.
Свою первую декларацию в качестве военнослужащего ВСУ Вакарчук подал в январе текущего года. Однако по некоторым данным, музыкант числился в украинской армии два года, и за это время он получил 890 тысяч гривен довольствия.
При этом пресс-служба Вакарчука уверяет, что он не был демобилизован из ВСУ, а лишь переводится на другую должность, какую именно – не уточняется.
Ранее Вакарчук рассказывал, что с начала российской спецоперации добровольно явился в ТЦК, откуда его направили служить во Львовскую военную администрацию. Там он получил задание ездить по Украине с концертами и вдохновлять людей. В боевых действиях музыкант участия не принимал.
Читайте также:
Певица Таисия Повалий рассказала о травле со стороны киевских властей
Уехавшая на Украину певица Максакова* не оплатила долги в России
Певица Любовь Успенская получила российское гражданство
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Элина Позднякова