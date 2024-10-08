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Насильно мобилизованные солдаты ВСУ отказываются воевать

Нардеп Дмитрук: насильно мобилизованные солдаты ВСУ отказываются воевать
08 октября 2024, 14:48
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Насильственная мобилизация на Украине привела к тому, что солдаты ВСУ отказываются воевать. Об этом рассказал покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Получаю звонки от своих друзей-военных, которые за два года не были на ротации! Они жутко недовольны тем, что происходит в стране и, в частности, работой территориальных центров комплектования. И даже очень крутые ребята теряют мотивацию и силы на защиту своей страны», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, подобная ситуация складывается на Украине из-за политики Владимира Зеленского. Нардеп подчеркнул, что из-за насильственной мобилизации военные ВСУ отказываются воевать.



Кроме того, Дмитрук считает, что сотрудники военкоматов позорят форму украинской армии.

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«Ну как так-то?»: в Госдуме отреагировали на инцидент с раненым бойцом СВО
Депутат ГД Иванов: почти миллион рублей списали с карты раненого бойца СВО
08 октября 2024, 15:14

Фото: iStock/igoriss

Около миллиона рублей списали с карты раненого бойцы СВО. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Госдумы Максим Иванов со слов сестры пострадавшего бойца.
Родственница солдата рассказала, что банковскую карту её брата, участника СВО, смогли заблокировать только спустя неделю после списания средств. За это время со счёта бойца были списаны несколько сотен тысяч рублей. Ещё часть средств с карты были потрачены в алкомаркете.

Сестра пострадавшего обвинила правоохранительные органы в бездействии. А Иванов задался вопросом «Ну как так-то?», после чего пообещал, что все виновные будут наказаны.

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Командир бригады ВСУ, оборонявшей Угледар, объяснил причины удерживания города
08 октября 2024, 14:35

Фото: iStock/IherPhoto

Командир 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Александр Охрименко прокомментировал попытки удерживания города. Об этом информирует издание «Главком».
«Отвечу на то, почему не покинули город значительно раньше. Если мы будем покидать населенные пункты, не дав мощного сражения противнику, то через некоторое время можем оказаться неизвестно на каких рубежах», — рассказал он.

Охрименко отметил, что решение об отступлении принимается исключительно командованием украинской армии. К таким мерам прибегают только в случае угрозы окружения и значительных потерь в рядах личного состава.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Минобороны России официально объявило об освобождении ВС РФ города Угледар в Донецкой народной республике. Теперь населенный пункт находится под полным контролем российской армии.

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#угледар
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ВСУ обстреливают Угледар
Пушилин: ВСУ огрызаются и обстреливают Угледар
08 октября 2024, 13:55

Фото: сайт Кремля

Обстановка в недавно освобожденном Угледаре в ДНР еще остается напряженной, ВСУ предпринимают попытки обстреливать город. Об этом рассказал журналистам глава региона Денис Пушилин.
«Пока напряженная (обстановка — ред). Противник обстреливает Угледар, старается огрызаться, поэтому пока все еще напряженная», — сказал он.
Ранее в Минобороны поясняли, что Вооруженные силы (ВС) РФ благодаря отвлекающей операции сил «Востока» прорвали оборону Угледара и взяли город в клещи. В освобожденном городе нашим штурмовикам достались немалые трофеи. Отмечается, что ВСУ сопротивлялись до конца, но оставили Угледар «перед лицом неминуемого окружения», более 40 украинских солдат сдались в плен. Утверждается, что российские войска смогли получить в оставленном ВСУ Угледаре оружие и боеприпасы производства стран НАТО.

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«Стратегия истощения»: ВС РФ нашли действенный способ нанесения ударов по объектам ВСУ
NYT: ВС РФ нашли действенный способ ударов по объектам ВСУ
08 октября 2024, 13:45

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ нашли действенный способ нанесения ударов по объектам ВСУ. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
Отмечается, что в течение последнего месяца российские войска для воздушных атак использовали, как правило, беспилотники. Это, говорят военные эксперты, является стратегией прощупывания и истощения украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) перед началом более мощных воздушных атак уже с применением ракет.

Также в материале указано, что атаки волнами дронов имеют два важных преимущества для России: заставляют ВСУ тратить свои запасы ракет на перехват беспилотников и раскрывают местоположение украинских ПВО, облегчая ВС РФ планирование будущих атак.

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Боевики ВСУ распродают все, что награбили в домах жителей Курской области
Волонтеры: Боевики ВСУ распродают награбленную в домах Курской области утварь
08 октября 2024, 13:21

Фото: iStock/Anna_Anikina

Боевики ВСУ распродают утварь, которую награбили в домах жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщил волонтер Сергей Ситников.
Украинские солдаты продают личные вещи и бытовые предметы, которые награбили в домах жителей Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на волонтера.

Ранее взятые в плен российскими солдатами в Курской области украинские разведчики-десантники отказались от обмена и призвали других боевиков ВСУ сложить оружие. По словам военнопленных, после возврата их снова отправляют на смерть без должной экипировки и командиров, поэтому лучше оставаться в России.

Также были сообщения о том, как ВСУ бросили своих раненных солдат при отходе из Угледара. Об этом рассказал украинским журналистам командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко.

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ВС РФ в Курской области взяли в плен украинскую разведгруппу
08 октября 2024, 13:18

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские бойцы взяли в плен сразу пять украинских разведчиков в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве.
«Захватили украинскую разведгруппу, состоявшую из пяти десантников 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

При этом украинские военнопленные заявили, что не хотят возвращаться на родину в рамках обмена, так как их отправят обратно и они тогда уже точно погибнут.

Кроме того, украинские солдаты призвали сослуживцев сложить оружие и сдаваться, чтобы выжить.

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«Если можно остаться»: пленные десантники ВСУ отказались от обмена
Попавшие в плен разведчики-десантники ВСУ в Курской области отказались от обмена
08 октября 2024, 12:56

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинские разведчики-десантники, попавшие в российский плен в Курской области, отказываются от обмена и призывают других боевиков ВСУ сложить оружие. Об этом в ходе допроса рассказали военные из 82-й одшбр ВСУ.
«Отправили. В Черниговской области поймали и отправили… Бросили. Ни командиров. Складывайте оружие… Пусть сдаются и, хотя бы живыми выйдут. В обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас», — сказал пленный ВСУ.

Другой украинский военнопленный рассказал, что был мобилизован в Черниговской области, другой попал в ВСУ из Житомира.

Ранее военнослужащий ВСУ Ростислав Мельник, попавший в плен под Угледаром, поблагодарил российских бойцов за то, что они спасли ему жизнь. Украинец был ранен, а солдаты Вооружённых сил РФ вынесли его с поля боя и оказали медицинскую помощь.

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ВС РФ ударили «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
08 октября 2024, 12:42

Фото: iStock/VanderWolf-Images

ВС РФ в понедельник нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что накануне российские войска ударили по аэродромной инфраструктуре украинской армии. В результате этого группового удара «Кинжалами» все зафиксированные цели были уничтожены.

Ранее в этот день сообщалось, что российские военные группировок войск «Юг» и «Восток» освободили населённые пункты Зоряное Первое и Золотая Нива в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это позволило им улучшить тактическое положение и сместить оборону противника.

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#инфраструктура
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«Лучший истребитель»: на что способен российский Су-35, задачи на СВО, характеристики
08 октября 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Российский истребитель Су-35, который способен обнаружить другие самолеты на расстоянии 350 километров, является одной из самых передовых авиационных систем нынешнего поколения. Чем уникален истребитель и какими характеристиками он обладает расскажет «Радио 1».

Су-35 испугал F-16


1 октября командование воздушно-космической обороны Северной Америки опубликовало видео, на котором запечатлён манёвр российского самолёта Су-35, отгоняющего американский F-16 от тренирующегося над нейтральными водами Берингова моря у берегов Аляски российского бомбардировщика Ту-95.

Су-35С из группы сопровождения эффектно отогнал американский истребитель, который слишком близко подошёл к российскому стратегическому ракетоносцу Ту-95МС, выполняющему плановый полёт.

«Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех — не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах», — прокомментировал инцидент генерал ВВС США Грегори Гийо.

Xарактеристики Су-35


Аэродинамическая схема самолета представляет собой двухдвигательный высокоплан с трехопорным убирающимся шасси с передней стойкой. Истребитель оборудован двумя турбореактивными двигателями АЛ-41Ф1С мощностью 14 500 кгс (на форсаже) каждый. Длина самолета — 21,95 м, размах крыла — 14,75 м, высота — 5,92 м.

Максимальная взлетная масса — 34 500 кг, максимальная дальность полета без подвесных топливных баков (ПТБ) — 3 600 км, с ПТБ — 4 500 км. Практический потолок — 18 тыс. м. РЛС истребителя способна обнаруживать цели на дальности до 400 км и сопровождать до 30 воздушных целей одновременно. Экипаж состоит из одного человека.

Назначенный производителем ресурс самолета — 6 тыс. часов или 30 лет, ресурс двигателей — 4 тыс. часов.


Скорость истребителя Су-35


Российский истребитель Су-35 может лететь на скорости 2500 км в час на высоте, при этом его максимальная скорость у земли составляет 1400 км в час. При этом имеет возможность использовать оружие на сверхзвуковой скорости.


На что способен Су-35


Боевые возможности Су-35С значительно повысились после установки новой радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой «Ирбис», которая может обнаруживать и сопровождать до 30 целей в одно время, выдавая целеуказание на восемь из них. При этом система способна обнаружить воздушных противников и крупные наземные и надводные объекты на дальности 400 км. При этом малозаметные аппараты вроде самолетов-невидимок – на дальности до 90 км. Новая оптико-локационная станция ОЛС-35 на борту самолета позволяет обнаружить по тепловому излучению угрозу с воздуха на расстоянии 50 км, а лазерный дальномер измеряет расстояние до наземной точки противника на удалении 30 км, воздушной – 20 км.

На дюжине узлов подвески Су-35С могут размещаться бомбы и ракеты массой до восьми тонн, включая перспективные боеприпасы: от неуправляемых ракет, ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», корректируемых авиабомб до тяжелой противокорабельной ракеты «Яхонт» с дальностью стрельбы 300 км.

При этом истребитель покрывают специальной краской для снижения радиолокационной заметности, а фонарь кабины имеет особое напыление, искажающее радиосигнал. Этими технологиями пользуются и другие страны, однако это не делает самолеты полноценными «невидимками».


Интересные факты об истребителе Су-35


Одной из главных особенностей истребителя Су-35С являются его двигатели с изменяемым вектором тяги. Это дает возможность самолету разворачиваться на 360 градусов, не снижая скорости. На сегодняшний день ни один из существующих истребителей четвертого и пятого поколений не способен выполнить такой маневр, имеющий неофициальное название «блинчик».

Су-35 также отличается единой информационно-управляющей системой. Она отвечает за работу всего бортового оборудования и берет часть функций пилота на себя. Например, самолет может самостоятельно лететь на малой высоте, огибая рельеф местности. При этом система может подсказать, какую скорость лучше использовать для атаки на определенную цель.


Почему самолет Су-35 — это лучший истребитель в России


Су-35 может одновременно завоевать господство в воздухе и наносить удары по всем без исключения наземным целям, а также применять оружие на сверхзвуковой скорости. В этом качестве его способен превзойти только ближайший родственник бомбардировщик Су-34.

По ряду характеристик Су-35С наиболее приближен к истребителям пятого поколения, с некоторыми из которых он вполне может сражаться на равных, или даже превосходить. Многие специалисты из-за уникальных характеристик не сравнивают российский самолет с истребителями четвертой генерации, признавая его безоговорочное превосходство. Чаще всего виртуальным противником Су-35С выступает всего одна модель — американский F-22 Raptor. По мнению многих экспертов, на сегодняшний день именно он является лучшим истребителем мира и единственным достойным уважения противником для Су-35С.

Какие задачи выполняют истребители Су-35 на СВО


В зоне СВО истребители Су-35 выполняют самые разные задачи — от патрулирования и прикрытия бомбардировщиков вместе со штурмовыми самолетами до уничтожения самолетов и наземных объектов противника. Качественное техническое оснащение российских истребителей, в том числе Су-35, позволило в первые месяцы СВО ликвидировать лучших украинских летчиков.

Кроме того, именно Су-35 совершают боевые вылеты для поражения систем противовоздушной обороны противника. Также истребители уничтожают объекты инфраструктуры и боевую технику ВСУ.

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