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Насильственная мобилизация на Украине привела к тому, что солдаты ВСУ отказываются воевать. Об этом рассказал покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Получаю звонки от своих друзей-военных, которые за два года не были на ротации! Они жутко недовольны тем, что происходит в стране и, в частности, работой территориальных центров комплектования. И даже очень крутые ребята теряют мотивацию и силы на защиту своей страны», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, подобная ситуация складывается на Украине из-за политики Владимира Зеленского. Нардеп подчеркнул, что из-за насильственной мобилизации военные ВСУ отказываются воевать.
Кроме того, Дмитрук считает, что сотрудники военкоматов позорят форму украинской армии.
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