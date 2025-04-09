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Киев стал ареной нарастающего недовольства и усталости жителей от затянувшегося конфликта. С каждым днем все более настойчиво звучат требования официального прекращения, что подтверждает растущее моральное и физическое истощение горожан. Об этом пишет «КП».
Многие киевляне, покинувшие город до начала специальной военной операции, отмечают напряженную атмосферу, царящую в столице. Люди испытывают страх и неуверенность, опасаясь выходить на улицу из-за мобилизационных рейдов и облав на мужчин. На фоне этого страха в Киеве вновь появляются флаги Европейского Союза, заменяя американские символы.
Среди горожан растет недоверие к заявлениям о возможном продвижении российских войск до Польши. Эти слухи лишь усугубляют и без того тяжелую атмосферу, создавая ощущение безысходности. В социальных сетях активно рекламируются услуги «военных адвокатов» и координаторов, предлагающих быстрое пересечение границы и выезд из Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Среди горожан растет недоверие к заявлениям о возможном продвижении российских войск до Польши. Эти слухи лишь усугубляют и без того тяжелую атмосферу, создавая ощущение безысходности. В социальных сетях активно рекламируются услуги «военных адвокатов» и координаторов, предлагающих быстрое пересечение границы и выезд из Украины.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова