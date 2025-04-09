Киевляне требуют официально объявить об окончании конфликта на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости жестких мер в отношении родственников тех, кто организовал и исполнил нападение на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский. Он поручил МВД, Росгвардии и ФСБ выдворить с территории республики отцов и братьев подозреваемых, а также изъять их имущество. Об этом он сообщил в видео в Telegram-канале.