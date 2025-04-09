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ПВО России перехватила 158 украинских беспилотников за ночь

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

В период с 20:00 мск 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 158 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинского производства. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Согласно данным оборонного ведомства, наибольшее количество перехваченных БПЛА было зафиксировано над территорией Краснодарского края — 67 аппаратов. В Ростовской области уничтожены 29 БПЛА, а в Республике Северная Осетия-Алания — 15. Также были отмечены случаи перехвата над Воронежской областью — 11 БПЛА, Курской областью — 10 БПЛА и Белгородской областью — 5 БПЛА.

На акваториях Черного и Азовского морей также были нейтрализованы шесть и семь БПЛА соответственно. Кроме того, по одному беспилотнику было сбито над Саратовской и Орловской областями, а также в Ставропольском крае. В Пензенской области зафиксировано два перехвата.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#бпла
#всу
#солдат
#пво
Киевляне требуют официально объявить об окончании конфликта на Украине
09 апреля 2025, 08:11

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Киев стал ареной нарастающего недовольства и усталости жителей от затянувшегося конфликта. С каждым днем все более настойчиво звучат требования официального прекращения, что подтверждает растущее моральное и физическое истощение горожан. Об этом пишет «КП».
Многие киевляне, покинувшие город до начала специальной военной операции, отмечают напряженную атмосферу, царящую в столице. Люди испытывают страх и неуверенность, опасаясь выходить на улицу из-за мобилизационных рейдов и облав на мужчин. На фоне этого страха в Киеве вновь появляются флаги Европейского Союза, заменяя американские символы.

Среди горожан растет недоверие к заявлениям о возможном продвижении российских войск до Польши. Эти слухи лишь усугубляют и без того тяжелую атмосферу, создавая ощущение безысходности. В социальных сетях активно рекламируются услуги «военных адвокатов» и координаторов, предлагающих быстрое пересечение границы и выезд из Украины.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#страх
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#всу
#пво
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Рамзан Кадыров поручил выдворить родственников организаторов нападения на пост ДПС в Чечне
Кадыров поручил выдворить из Чечни семьи организаторов нападения на пост ДПС
09 апреля 2025, 07:35

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости жестких мер в отношении родственников тех, кто организовал и исполнил нападение на пост ДПС, в результате которого погиб полицейский. Он поручил МВД, Росгвардии и ФСБ выдворить с территории республики отцов и братьев подозреваемых, а также изъять их имущество. Об этом он сообщил в видео в Telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что если родственники не прекратят сотрудничество с Украиной, которая, по его словам, финансирует данные действия, то последуют дальнейшие меры, включая высылку других членов семей. Он также отметил, что нападение было организовано уроженцами Чечни, проживающими за границей, и призвал их осознать свою ответственность за действия близких.

«Каждый из них должен понимать, что ему придется ответить за преступные действия своих близких, если он знал, но бездействовал или потворствовал насилию», — добавил Кадыров.

В Ачхой-Мартане накануне управление Следственного комитета по региону сообщило, что местный житель напал с ножом на сотрудников ДПС, но был ликвидирован в ответном огне. В результате нападения один из полицейских скончался от полученных ранений. Позже Кадыров заявил, что за действиями злоумышленника стоял, в частности, гражданин Украины.

Во вторник он отметил, что задача стражей порядка заключается в том, чтобы наказать каждого виновного в соответствии со всей строгостью закона.

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#нападение
#сотрудничество
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#пост
#всу
#кадыров
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В Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома, людей эвакуировали
Слюсарь: в Аксае эвакуировали жильцов из 48 квартир дома из-за риска взрыва БПЛА
09 апреля 2025, 06:34

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В городе Аксай Ростовской области эвакуировали всех жильцов многоквартирного дома из-за обнаруженного на бельевых веревках БПЛА ВСУ. Информацию о происшествии сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
«В Аксае в многоквартирном жилом доме по ул. Платова, 74 на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. (...) Из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома», — написал он.
На месте работают экстренные службы, а для эвакуированных жителей развёрнут пункт временного размещения. Как отметил Слюсарь, разрушений здания и пострадавших нет. Координацию действий на месте осуществляет глава администрации района Константин Доморовский.

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#сво
#всу
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«Главное — почему и зачем?»: В России усомнились в амбициозной цели Европы «победить» Россию
Постпред Ульянов: Европа правда верит в слова о своей «победе» над Россией?
09 апреля 2025, 06:21

Фото: iStock/macky_ch

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в реалистичности заявлений европейских лидеров о «победе» над Россией. В своём Telegram-канале дипломат задал вопрос, действительно ли ЕС верит в возможность достижения такой цели и какими методами планирует её реализовать.
«Европейские лидеры раз за разом заявляют, что их цель — победить Россию, если не на поле боя, то в международных отношениях в целом. Действительно ли они уверены, что ЕС способен достичь этой амбициозной цели? Если да, то как?», — поинтересовался он.
Постпред подчеркнул, что подобная риторика требует чётких ответов: как именно Евросоюз намерен добиться этого, например. Свой пост Ульянов закончил с ноткой иронии.

«И главный вопрос (ко всем вышеперечисленным «целям» Европы): почему и зачем?», — написал он.
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#telegram
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#ес
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В двух российских аэропортах временно ввели план «Ковер»
Росавиация: В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения на полеты
09 апреля 2025, 03:10

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В аэропортах Владикавказа и Грозного введён план «Ковёр», временно приостановивший приём и отправку рейсов. Ограничения действуют с 1:53 по московскому времени в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Информацию подтвердил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Ранее, вечером 8 апреля, аналогичные меры были применены в воздушных гаванях Волгограда и Саратова. Причиной стали украинские БПЛА, угрожавшие воздушному пространству.

План «Ковёр» активируется для минимизации рисков при возникновении потенциальных угроз.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области и Краснодарском крае зафиксированы серии взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО по воздушным целям. Также о работе ПВО над городом докладывали жители Таганрога Ростовской области.

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#самолет
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