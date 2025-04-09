ПВО России перехватила 158 украинских беспилотников за ночь

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В период с 20:00 мск 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 158 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинского производства. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Согласно данным оборонного ведомства, наибольшее количество перехваченных БПЛА было зафиксировано над территорией Краснодарского края — 67 аппаратов. В Ростовской области уничтожены 29 БПЛА, а в Республике Северная Осетия-Алания — 15. Также были отмечены случаи перехвата над Воронежской областью — 11 БПЛА, Курской областью — 10 БПЛА и Белгородской областью — 5 БПЛА.
На акваториях Черного и Азовского морей также были нейтрализованы шесть и семь БПЛА соответственно. Кроме того, по одному беспилотнику было сбито над Саратовской и Орловской областями, а также в Ставропольском крае. В Пензенской области зафиксировано два перехвата.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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На акваториях Черного и Азовского морей также были нейтрализованы шесть и семь БПЛА соответственно. Кроме того, по одному беспилотнику было сбито над Саратовской и Орловской областями, а также в Ставропольском крае. В Пензенской области зафиксировано два перехвата.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Дарья Осипова