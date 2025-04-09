В Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома, людей эвакуировали

Десять украинских беспилотников были сбиты силами ПВО над тремя регионами России и Черным морем. По данным Минобороны РФ, воздушные цели уничтожались 8 апреля с 19:20 до 21:15 московского времени. Позже стало известно, что еще пять БПЛА ВСУ сбили над Ростовской областью и Азовским морем.