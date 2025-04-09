В Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома, людей эвакуировали

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В городе Аксай Ростовской области эвакуировали всех жильцов многоквартирного дома из-за обнаруженного на бельевых веревках БПЛА ВСУ. Информацию о происшествии сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
«В Аксае в многоквартирном жилом доме по ул. Платова, 74 на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. (...) Из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома», — написал он.На месте работают экстренные службы, а для эвакуированных жителей развёрнут пункт временного размещения. Как отметил Слюсарь, разрушений здания и пострадавших нет. Координацию действий на месте осуществляет глава администрации района Константин Доморовский.
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Мария Моисеева